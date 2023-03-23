新华社联合国3月22日电（记者王建刚）为期3天的联合国2023年水事会议22日在纽约联合国总部开幕。联合国秘书长古特雷斯在开幕致辞中呼吁有关各方采取“改变游戏规则的”有效行动，以应对全球水危机。

联合国2023年水事会议由荷兰与塔吉克斯坦共同主办，6000多名注册与会的民间团体代表、商界领袖和专家与会，会议预计通过《水行动议程》，该议程涵盖联合国会员国及其他利益攸关方的一系列承诺，旨在提出有效解决方案，以加快实现可持续发展目标之一——“为所有人提供水和环境卫生并对其进行可持续管理”。

联合国数据显示，全球仍有约20亿人无法获得安全饮用水；大量废水未经处理就排放到环境中；人类对水的需求不断增长，到2050年淡水需求预计将增加40%以上。

古特雷斯表示，通过这次会议，需让国际社会认识到水对世界可持续性以及作为促进和平与国际合作工具的重要性，并就此采取飞跃性的行动。“现在是做出改变游戏规则的承诺，将《水行动议程》付诸实施的时候了。”

第77届联大主席克勒希在开幕致辞中说：“洪水泛滥夺走生命，太少的水阻碍人类有尊严的发展，太脏的水威胁着我们的健康和我们所处的大自然。关于未来水安全的合作始于政治意愿、经济智慧、文化宽容和接纳。”他呼吁改变思想，放开步子，大胆采取“改变游戏规则”的行动。

联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华在开幕致辞时表示，需要考虑如何评估水的价值，考虑水在推动可持续经济和社会发展、城市发展、环境保护与和平方面的作用和影响。此外，密切关注水、能源和粮食之间的关系也至关重要。

除全体会议外，本次水事会议还将举行涉及水促进健康、水促进可持续发展的5个互动对话。会议期间还将举行4场高级别特别活动和500多场边会。

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