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美财长称不保证所有存款安全 业界人士警告：美银行存款将加速流出

2023年03月23日15:24 | 来源：海外网
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海外网3月23日电据彭博社23日报道，美国潘兴广场资本管理公司创始人比尔·阿克曼警告，美国财政部长耶伦“收回”保证所有存款安全的承诺，以及美联储提高基准利率，将导致存款加速从全美银行流出。

阿克曼在社交媒体发文表示，耶伦已明确声明在利率上调至5%时不考虑向银行存款提供任何安全担保，而5%的利率门槛使银行存款“吸引力大打折扣”。阿克曼警告，耶伦的声明是一个“巨大错误”，加之美联储加息25个基点，这给银行带来更大压力。在此影响之下，“如果存款外流没有立即加速，我会感到惊讶，”阿克曼补充道，“不确定性持续的时间越长，对小银行的损害就越持久，让客户回头的难度就越大。”

当地时间22日，美联储如期加息25个基点，美联储主席鲍威尔重申通胀仍太高、强调还要继续加息。美国财长耶伦称，政府未考虑扩大存款保险范围。受此影响，市场避险情绪再次升温，美股指数齐转跌，收跌逾1.6%，地区银行指数跌幅超5%，正陷于困境的美国第一共和银行收跌超15%，西太平洋合众银行跌超17%；美债收益率多数下跌，美元指数跌幅一度扩大到1%以上。（海外网 侯兴川）

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(责编：燕勐、徐祥丽)

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