韦进深 兰州大学政治与国际关系学院副教授

友谊之旅、合作之旅、和平之旅——习近平主席这样定义对俄罗斯的国事访问。3月20日至22日，中国国家主席习近平对俄罗斯进行国事访问。这是习近平主席在今年连任国家主席后的首次出访，也是在世界进入新的动荡变革期后，中俄两国元首主动而为，积极发挥元首外交战略引领作用，为两国关系行稳致远注入强劲动力，推动各领域深化务实合作奠定坚实基础的重要时刻。

中俄两国高水平、高频率、高质量的元首外交不仅推动中俄新时代全面战略伙伴关系提质升级，树立了新型大国关系的典范，而且在世界和平发展面临新的巨大挑战的关键时刻，中国领导人提出全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，贡献中国智慧和中国主张，并通过元首外交积极践行，为世界和平与发展带来了稳定性和确定性。

在新冠疫情、全球经济下行和国际市场震荡等多重因素的影响下，中俄经贸合作发展强劲。一是中俄双边贸易的增长速度。2022年，中俄双边贸易额全年增长29.3%，突破1900亿美元，再创历史新高，增长速度远超预期。二是能源合作“压舱石”的作用凸显。两国能源贸易近年来持续扩大，俄罗斯已成为中国第一大能源进口来源国。三是中俄贸易的发展潜力无限。从中俄贸易结构分析，中俄之间的贸易互补性强，中俄贸易合作潜力巨大，在大部分防疫措施已经取消的情况下，相信2023年中俄贸易的发展速度和规模仍将快速增长。在投资方面，从传统的能源、农林到机电、汽车、食品加工等制造业，再到航天、核能和数字经济领域，中俄投资合作逐步加深，投资模式不断创新。

习近平主席在与普京总统在会谈时表示，双方要加强沟通，密切协作，推动两国务实合作得到新的更大发展。3月21日，两国元首发表联合声明，提出了2030年前中俄经济合作重点方向的发展规划，指出了扩大贸易规模、优化贸易结构、发展电子商务及其他创新合作模式、发展互联互通物流体系、提升金融合作水平等双边经济合作的八个重点方向。在两国元首的战略引领下，中俄已经形成全方位、多层次的合作格局，两国务实合作潜力无限，为两国人民带来实实在在的福祉，为世界发展进步作出更大贡献。

习近平主席提出全球安全倡议，倡导以团结精神适应深刻调整的国际格局，以共赢思维应对复杂交织的安全挑战，这是对动荡变化的时代消弭冲突根源、完善全球安全治理的科学回答，是维护世界和平安宁的中国智慧和方案。中国发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，致力于寻找解决乌克兰危机的合理途径。推动政治解决国际和地区热点问题是安全合作的重点合作方向，中国鼓励当事国坚持通过坦诚对话沟通，化解分歧，寻求热点问题的解决之道，中方支持通过对话谈判政治解决乌克兰危机等热点问题。俄罗斯欢迎中国愿意在解决危机方面发挥建设性的作用。

在两国元首发表的《中俄关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》中，中俄“双方反对任何国家或国家集团为谋求军事、政治和其他优势而损害别国的合理安全利益”，并指出“解决乌克兰危机必须尊重各国合理安全关切并防止形成阵营对抗，拱火浇油。双方强调，负责任的对话是稳步解决问题的最佳途径”。中俄关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础上，既不对世界上任何国家构成威胁，也不受任何第三方的干扰和挑拨。中俄构建新型大国关系有力回击了冷战思维，走出了一条互信互利、合作共赢的新道路。中俄两国在安全问题上始终高度互信，在政治上始终相互尊重，在涉及核心利益的重大问题上相互支持，在国际和地区事务上密切合作，为世界和平稳定发展提供了强有力保障。

总之，进入新的动荡变革期，世界和平与发展面临新的巨大挑战，不确定性有所增加。但时代的发展要求摈弃传统的零和博弈和冷战思维，开展对话与协商，以合作而非对抗的方式解决各种问题。在新时代中俄全面战略协作伙伴关系框架下，中俄两国在政治上始终相互尊重，在涉及核心利益的重大问题上相互支持，在国际和地区事务上密切合作。中俄视彼此为优先合作伙伴，始终相互尊重，平等相待，这是中俄关系成为当今大国关系的典范的重要动力。

习近平主席对俄进行国事访问，两国领导人共同擘画出未来一个时期中俄全面战略协作伙伴关系发展新愿景、新蓝图、新举措，必将进一步推动中俄关系高水平运行，为世界和平与发展带来稳定性和确定性，为人类文明进步作出新的更大贡献。

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