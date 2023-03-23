国际在线专稿：3月20日至22日，国家主席习近平对俄罗斯进行国事访问，与俄罗斯总统普京就双边关系以及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见，达成许多新的重要共识。此访受到俄社会各界及多国媒体的广泛关注。有外媒称，中俄合作将有助于建立更加和平稳定的世界秩序。

俄社会各界反响热烈

据俄罗斯卫星通讯社21日报道，俄罗斯工商会主席谢尔盖 卡特林表示，中国国家主席习近平出访俄罗斯将把俄中两国经贸关系提升至新水平，将有助于建立跨境结算基础设施，扩大本币的使用，拓展运输走廊，共同开辟商品及服务业新市场，发展电子商务。他强调，此次中国元首访俄将为深化俄中合作注入新动力，期待双方达成的协议能够克服国际经贸、投资及金融合作领域的不利因素。

俄新社20日报道称，俄罗斯知名汉学家塔夫罗夫斯基教授指出，此次访问至关重要，因为这是今年习近平主席连任后的首次出访，展现出俄中两国的牢固友谊。他认为，中国正处于发展的新阶段，两国元首在莫斯科的会晤有助于深化双边关系，这种亲密关系从战略层面与历史层面看都具有重要意义。莫斯科国立大学亚非学院院长马斯洛夫在接受俄新社采访时则表示，俄中两国领导人个性强大，相互尊重，俄罗斯与中国正尝试为现代世界发展指明新方向，致力于携手构建一个新技术、新发现和新成就自由流通的世界。

“今日俄罗斯”电视台网站21日报道，俄中签署联合声明及多项双边合作协议，为两国领导人此次历史性会晤“锦上添花”。俄中两国承诺深化新时代全面战略协作伙伴关系，并制定了2030年前俄中经济合作重点方向发展规划。另据该网站20日报道，俄罗斯高等经济大学东方学院院长安德烈·卡尔涅耶夫认为，两国领导人会晤表明俄中新时代全面战略协作伙伴关系有其特殊重要性。他指出，俄罗斯与中国拥有巨大合作潜力，此次会谈有望助力加强上合组织机制下的多边伙伴关系。他强调，两国在能源领域的合作保持蓬勃发展。“今日俄罗斯”的另一篇报道则援引俄罗斯国际事务委员会成员德米特里·特列宁的观点称，中国的国际影响力不断提升，预计俄中之间未来将开展更多合作，但这并不意味着亚欧大陆将出现新的军事集团，而是有助于加快推进世界多极化，终结美国的全球霸权。

俄罗斯《导报》网站20日发文称，俄罗斯圣彼得堡国立大学教授扬娜·列克修蒂娜表示，此次对俄罗斯进行国事访问是习近平主席继续当选国家主席后的首次出访,具有重要意义。这是俄中关系坚定而不受任何外部影响的明确信号。

俄罗斯《论据与事实》报20日报道称，俄罗斯普列汉诺夫经济大学经济理论教研室副教授塔季扬娜·斯克雷利认为，中国领导人的到访将对俄罗斯经济产生积极影响。她相信，俄中关系的发展正推动两国贸易和金融市场发生质的变化，俄罗斯在中国出口中所占份额仍有较大幅度提升空间，“交易所，特别是大宗商品交易所，将对此次访问作出积极反应”。

全球媒体广泛关注

英国National World网站22日报道称，中国和俄罗斯两国之间的友谊正在不断焕发强大的生机与活力。多年来，中俄两国始终保持友好关系，在政治、经济等方面联系紧密，双方均用“不是盟友，胜似盟友”形容两国关系。

卡塔尔半岛电视台网站报道截图

卡塔尔半岛电视台网站21日报道称，中俄元首签署联合声明，将深化新时代中俄关系，俄中合作具有无限可能和广阔前景。

法国《挑战者报》报道截图

法国《挑战者报》20日报道指出，中国国家主席习近平对俄罗斯进行为期三天的国事访问是友谊之旅、合作之旅、和平之旅，为中俄双边关系发展注入了“新动力”。此次访问还具有重要的经济意义。法国《观点》杂志20日援引法新社报道称，习近平此次俄罗斯之行意义重大，对推动俄罗斯经济发展具有重要作用，有助于俄罗斯缓解当前面临的困境。

古巴拉美社21日报道称，巴西总统卢拉在接受巴西247电视台采访时表示，中国是一个非常重要的国家。卢拉称赞习近平主席访俄是一个良好的开端。“必须有人开始谈论和平。因为美国和欧洲不是在谈和平。整个世界都直接或间接地卷入了俄乌冲突”。

加纳媒体“现代加纳”网站22日发表评论文章称，中俄领导人举行会谈，引发全球高度关注。两国发表联合声明，宣布深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系，这将对全球政治产生深远影响。文章表示，近年来，中国与俄罗斯之间的合作日益密切，“普京愿意接受中国关于解决乌克兰危机的和平方案意义匪浅”。文章强调，和平解决俄乌冲突的关键在于充分聆听各方意见，认识到世界发生的诸多变化，“西方需要明白，中国作为全球范围内重大力量的崛起正在改变地缘政治格局”。中俄在两国共同关心的问题上开展对话合作将有助于建立更加和平稳定的世界秩序。（王鲁平 马嘉欣 任丽君 吕倩媛 史赫奕）

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