海外网3月23日电据美国《新闻周刊》报道，当地时间3月22日，美联储宣布加息25个基点。美国前劳工部长罗伯特·赖克当天警告，美联储此举是在“玩火”，再次加息的举措将导致美国陷入“金融混乱”。

赖克当天在社交媒体上发文表示，加息将再次对低薪员工和穷人群体造成最严重的影响，这些人已经受到物价飞涨带来的重创。更高的利率也可能危及更多银行，并导致金融体系陷入混乱。“美联储正在玩火。”

他还在英国《卫报》上发表文章说，再次提高利率可能会导致更多银行遭遇挤兑，美国金融体系正面临一场信任危机，“已经摇摇欲坠。”

当地时间3月22日，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%之间，为2007年10月以来的最高水平。这也是自2022年3月以来第九次加息。

虽然美联储声称美国银行系统“稳健且有弹性”，但许多经济学家预测，美国硅谷银行和签名银行的倒闭将对经济产生更大影响，许多地区银行都已受到波及。

美国马萨诸塞州联邦参议员伊丽莎白·沃伦此前在电视节目中严厉批评美联储主席鲍威尔，认为“鲍威尔在货币政策和银行监管两方面的工作都失败了。”（海外网 杨佳）

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