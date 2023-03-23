人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美联储再加息 美国前劳工部长批“玩火”：金融体系将陷混乱

2023年03月23日15:14 | 来源：海外网
小字号

　　海外网3月23日电据美国《新闻周刊》报道，当地时间3月22日，美联储宣布加息25个基点。美国前劳工部长罗伯特·赖克当天警告，美联储此举是在“玩火”，再次加息的举措将导致美国陷入“金融混乱”。

　　赖克当天在社交媒体上发文表示，加息将再次对低薪员工和穷人群体造成最严重的影响，这些人已经受到物价飞涨带来的重创。更高的利率也可能危及更多银行，并导致金融体系陷入混乱。“美联储正在玩火。”

　　他还在英国《卫报》上发表文章说，再次提高利率可能会导致更多银行遭遇挤兑，美国金融体系正面临一场信任危机，“已经摇摇欲坠。”

　　当地时间3月22日，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%之间，为2007年10月以来的最高水平。这也是自2022年3月以来第九次加息。

　　虽然美联储声称美国银行系统“稳健且有弹性”，但许多经济学家预测，美国硅谷银行和签名银行的倒闭将对经济产生更大影响，许多地区银行都已受到波及。

　　美国马萨诸塞州联邦参议员伊丽莎白·沃伦此前在电视节目中严厉批评美联储主席鲍威尔，认为“鲍威尔在货币政策和银行监管两方面的工作都失败了。”（海外网 杨佳）

　　海外网版权作品，未经授权不得转载。

(责编：燕勐、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部