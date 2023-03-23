牙买加loop news网站3月21日文章，原题：骆驼走过的地方：模式口保存着中国历史 想象一下，沿着一条曾被骆驼在数千年前用来运送丝绸、香料、工艺品和其他商品的道路散步。如今，游客和中国民众等都能沿着这条名为“模式口大街”的九曲龙形道路行走。现在被称作“模式口历史文化保护区”的历史可追溯至西周时期，并在明清时期成名，一条驼铃古道从京城一直通往中国各地和外部世界。

该保护区内还坐落着两处中国国家级文物保护单位：法海寺和承恩寺。法海寺的壁画是可与欧洲文艺复兴时期壁画相媲美的艺术品，而承恩寺的匾额为明武宗朱厚照钦赐。这里的壁画、塔楼、钟鼓楼、松柏和上马石给人以神秘的肃穆感。

上世纪20年代初，京师华商电灯公司为磨石口村通电，这极大地推动了该区域发展。该村后来更名为“模式口”，意在使其成为所有村庄的模范。

此外，模式口历史文化保护区还拥有区级文保单位及普查登记文物17处，有价值院落37处。2016年，北京石景山区修缮和改造模式口街区。重新修缮过的景点在2021年10月对外开放并广受好评，模式口大街被评为2021年十大“北京最美街巷”之一。

2022年，模式口历史文化街区运营维护管理中心正式成立并担负起管理职责。如今该村还开设一系列出售纪念品和其他商品的商店以及咖啡馆。现在，模式口历史文化保护区向游客开放，该景点距离北京市中心约40分钟车程。（作者阿琳娜·杜德纳特，丁雨晴译）

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