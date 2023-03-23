新华社日内瓦3月22日电 世界卫生组织22日发布声明说，由于多个国家报告霍乱病例，疫情地理范围扩大，以及缺乏疫苗和其他应对资源，该机构评估目前全球霍乱风险处于非常高的水平。

世卫组织在声明中说，与今年2月11日发布的全球霍乱疫情数据相比，全球新增4个国家报告霍乱病例。截至3月20日，全球已有24个国家报告霍乱病例，主要分布在非洲和中东地区。

声明指出，自2023年初以来，霍乱疫情在非洲东南部进一步扩散。马拉维和莫桑比克的霍乱疫情广泛蔓延，目前仍非常活跃。受热带气旋“弗雷迪”带来的大量降雨影响，两国的霍乱疫情可能进一步恶化，令人担忧。今年以来暴发霍乱疫情的其他国家还有坦桑尼亚、南非、津巴布韦和赞比亚等。

世卫组织表示，由于缺少口服霍乱疫苗及公共卫生、医疗人员等资源，全球应对多重和同时暴发的霍乱疫情能力受限。

霍乱是由霍乱弧菌引起的急性肠道传染病，主要经由不洁净水源和食物传染，患者常出现呕吐、腹泻、脱水和高烧等症状，重症和延误治疗可致死亡。

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