新华社联合国3月22日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵22日说，索马里安全形势依然动荡，国际社会应加大关注，向非洲联盟驻索马里过渡特派团提供更多支持。

戴兵当天在非盟-联合国关于非盟驻索马里过渡特派团和索马里安全过渡融资问题高级别会议上发言说，近期索马里打击恐怖主义行动取得进展，但距离长治久安还任重道远。在索马里完成过渡计划之前，非盟驻索马里过渡特派团的作用仍十分关键。目前，非盟正同索马里政府商讨非盟驻索马里过渡特派团过渡方案。中方呼吁根据索马里安全形势，制定平稳、有序、负责任的缩编计划和过渡安排。

戴兵指出，资金短缺是非盟驻索马里过渡特派团履职的主要障碍。欧盟等主要供资方要继续履行承诺，保障非盟驻索马里过渡特派团行动的必要资金，特别是解决过渡期延长所需资金。安理会要响应联合国秘书长和非盟倡议，研究有效方案，为非盟驻索马里过渡特派团提供可持续、可预见的资金保障。

戴兵说，索马里实现持久和平，归根到底要提升自身安全能力建设，组建负责任的安全部队。同时要加强治理，打击腐败，改善人道准入，在收复地区稳定民心。域外大国在索马里开展军事行动，要尊重索马里主权，避免伤及平民，造成负面影响。中方支持地区国家深化反恐合作，维护共同安全。

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