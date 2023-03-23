新华社马普托3月22日电（记者聂祖国）中国四川大学华西医院22日通过援莫桑比克第24批医疗队向马普托中心医院捐赠自主研发的智能腔镜培训及考核系统。双方通过视频连线举办系统移交仪式，庆祝马普托中心医院“智慧模拟”腔镜培训项目正式启动。

华西智能腔镜系统以图像识别、神经网络、精细感知等技术为基础，是全球领先的集腔镜技能培训和“客观、自动、智能”考核于一体的系统。

四川大学华西医院常务副院长刘伦旭在视频致辞中说，华西医院对口援莫医疗，要充分体现医务工作者积极落实中非健康卫生行动的决心和信心。

马普托中心医院院长莫西尼奥·赛义德在仪式上感谢华西医院及医疗队提供智能腔镜系统。他说：“这个系统将帮助我们更好地培训医生，增强我们对腔镜手术患者的护理能力，显著提升医院的医疗和服务质量。”

赛义德还回忆了中国兄弟医院助莫抗击疫情的数次业务培训和物资援赠。他感谢援莫医疗队为医院带来的“智慧培训”“智慧科研”等创新项目，期待在中非对口医院合作机制下，能够发展更多的医疗项目，造福民众。

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