新华社伦敦3月22日电 专访：中国在推动构建人类命运共同体过程中“发挥出色示范作用”——访英国知名社会学家阿尔布劳

新华社记者杜鹃 许凤

长期研究构建人类命运共同体理念的英国社会科学院院士、著名社会学家马丁·阿尔布劳日前接受新华社记者视频专访时表示，中国在推动构建人类命运共同体过程中“发挥出色示范作用”。

“中国支持国际机制，寻求同他国建立和平关系，致力于（为世界）提供一个让人们可以探讨和平与未来的空间。”阿尔布劳说。

他说，中国提倡以绿色发展助力推动构建人类命运共同体，同时以实际行动开展生态文明建设、推进绿色未来理念，中国的这些努力言行合一，有助于更多国家理解和支持构建人类命运共同体。

阿尔布劳十年前就为构建人类命运共同体理念吸引，长期致力于相关研究，近年来先后出版《中国在人类命运共同体中的角色——走向全球领导力理论》和《中国与人类命运共同体：探讨共同的价值观与目标》两本著作，围绕人类命运共同体、中国的大国角色和大国担当等内容作出深刻阐述与解读。

阿尔布劳认为，人类命运共同体理念提出十年来在两个维度得以推进，其一涉及国际机制，其二关乎应对全球共同挑战。

“这些年越来越清晰的是，构建人类命运共同体在两个维度得以推进。其一是现有国际机制的发展，各国可以基于共同利益开展合作。这种合作通常具有区域特征，或涉及贸易、安全等国家间共同关切的议题。在世界范围内，这样的安排环环相扣、相互交叠。”

“更重要的是全球层面。”阿尔布劳说，“这关系到地球的命运，全世界都必须参与应对影响人类未来的挑战，这仅仅依靠区域组织或较小规模的伙伴关系无法实现。”

他说，面对生物多样性保护等影响人类未来的全球性事务，各国携手应对，这也反映出人类命运共同体理念的题中之意。

阿尔布劳20世纪80年代以来多次访华，长期关注中国的发展变化，对中国历史与国情有深入了解。他是西方率先提出“全球化”概念的学者之一，近年来尤为关注全球治理理论和中国社会治理实践。

据了解，《中国与人类命运共同体：探讨共同的价值观与目标》中文版新书发布会定于4月在伦敦书展期间举行。该书英文版已于2022年发行，收录阿尔布劳近年来研究中国的重要文章，包括他与中国学界、政界和媒体等就共建“一带一路”倡议、中国脱贫减贫和抗击新冠疫情等主题的交流。

阿尔布劳表示，《中国与人类命运共同体：探讨共同的价值观与目标》一书是他与中国学者长期合作的成果。

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