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全球安全倡议符合国际社会共同利益

 纳比尔·法赫米
2023年03月23日09:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　埃及是发展中国家，我们对零和博弈政策非常反感。世界各国应共同维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。我们坚信，面对问题，应与国际社会共同寻找全面、公平、负责任的解决方案，应尊重国际法和国际关系基本准则。

　　埃及人民高度赞赏中国提出的全球安全倡议，该倡议呼吁坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，是中方向国际社会提供的又一重大国际公共产品，为动荡变化的时代注入更多稳定性和确定性，是国际社会携手维护世界和平安宁的重要指引。

　　过去几十年，世界并不安全。2021年，全球军费开支连续第七年增加，达到2.1万亿美元。值得注意的是，军费开支最高的国家，相当于其后9个国家军费开支的总和。这不是一个好兆头。事实上，个别国家庞大的军费开支是由追求霸权的目标驱动的。与此同时，全球贫困问题恶化。联合国《2022年可持续发展目标报告》显示，2020年，全球陷入极端贫困的人口新增9300万人。在通胀和地缘冲突等因素影响下，未来全球贫困与饥饿问题或将更加严峻。

　　世界范围内，人们刚刚经历了新冠疫情。在欧洲，我们目睹了损失惨重的冲突。在中东，巴勒斯坦人民已在占领之下生活了70多年。在土耳其和叙利亚，一场可怕的地震造成严重的生命财产损失，而拯救生命的资源极其有限。在叙利亚，国际援助远远达不到标准，且多数伴随着沉重的政治附加条件。坦率地讲，当今世界正面临严峻挑战，国际秩序需要一次及时且全面的变革。

　　在全球化时代，人们命运相连、休戚与共。我们要坚持真正的多边主义。单极主义与当今时代潮流既不相称、也不相符。我们要推动国际关系非军事化，使外交手段发挥更加突出的作用。为了国际社会的共同利益，我们要坚持共同、综合、合作、可持续的安全观。我赞扬中国提出的全球安全倡议，并建议进一步讨论这些概念及其可行措施，从而建设性地落实该倡议。

　　（作者为埃及前外长、北京大学中外人文交流研究基地高级访问研究员）

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

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