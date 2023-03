当地时间20日,去年就曾呼吁澳大利亚退出“美英澳三方安全联盟协议(AUKUS)”的澳参议员乔丹·斯蒂尔-约翰(Jordan Steele-John),当天在该国议会会议上再次对AUKUS大加批驳,怒斥这项所谓的合作计划是对澳大利亚公共资金的巨大浪费,喂饱了英美两国的国防制造商,还将本国人民拖入危险深渊。

斯蒂尔-约翰指出,这项协议是澳大利亚政府有史以来做过的“最具灾难性的外交政策决定之一”,将该国束缚在美国的枷锁之下。对此,他自嘲起来:“美国人要我们跳,我们不光问‘多高’,还准备表演个后空翻。”

据澳媒报道,根据AUKUS协议内容,美国将在2030年代向澳大利亚提供3艘“弗吉尼亚”级核潜艇,澳大利亚后续还能追加2艘的订单。美英澳三国还将联合研制新型核潜艇,由澳大利亚建造8艘,其中5艘预计在2050年代中期交付,剩余3艘在2060年代交付。

为了这笔核潜艇交易,澳大利亚需要在未来三十年内投资3680亿澳元。

但这项协议也引来批评人士的质疑。去年9月,澳大利亚参议员乔丹·斯蒂尔-约翰就向议会提交请愿书,希望澳大利亚退出AUKUS,并斥责美国破坏地区稳定,呼吁澳大利亚停止与美国之间的军事“整合”。

他当时还表示,澳大利亚正处于与诸多领国沟通合作的重要决策点,但AUKUS破坏了这一切,“我们不能用一只手去谈判,用另一只手拿着枪。”

时隔半年,斯蒂尔-约翰再度在议会会议上炮轰AUKUS。当地时间21日,他将自己的发言视频发布在个人推特上。

这名代表西澳大利亚州的绿党参议员毫不客气地指出,AUKUS是对澳大利亚公共资金的巨大浪费,“澳大利亚斥资3680亿美元购买8艘核潜艇,而这些潜艇要到我60多岁时才能交付。”

斯蒂尔-约翰表示,与此同时,澳大利亚人民将“有幸”成为核废料场,专门用来倾倒这些机器的垃圾,并且眼睁睁地看着他们的公共资金被拿去补贴英国和美国的国防制造商,而自己深陷危机四伏的泥潭。

在他看来,AUKUS所带来的更为严重的后果是,它从根本上破坏了澳大利亚在该地区具有独立能力的形象,是澳大利亚政府有史以来做过的“最具灾难性的外交政策决定之一”,将该国永远“束缚在美国的枷锁之下”。

“这打消了任何一个邻国在心里都会有的一个疑问,”斯蒂尔-约翰义愤填膺,一字一顿地吼道,“(那就是)当美国说‘跳’时,我们会不会回一句‘要跳多高,还要我上才艺来个后空翻吗,先生?’”(How high, and would you like a backflip, sir?)

发言结尾处,他提起澳大利亚前总理保罗·基廷。后者近日受访时斥责AUKUS协议是“史上最糟糕的交易”,强调所谓的“中国威胁论”毫无依据,中国不会攻击澳大利亚,并指出核潜艇交易不会产生任何作用,对保护澳大利亚的国家安全毫无帮助,遭到国内一些人的猛烈批评。

斯蒂尔-约翰对此表示,保罗·基廷远比在座的大多数人更有资格就此事表态,本周两党对这名前总理的密集抨击是“极端且虚伪的”,“(相比之下)你们对另一位参与伊拉克战争,应该在海牙接受审判的(前总理)约翰·温斯顿·霍华德的言行却保持沉默。”

另据《每日邮报》20日报道,斯蒂尔-约翰所在的绿党近日还呼吁澳大利亚政府关闭包括美国在内的所有境内外国军事基地,并且到2026年将国防开支削减一半。

报道称,在2021-22年预算案中,澳大利亚国防支出占该国国内生产总值的2%。绿党希望届时这一数据缩减至1%,削减下的3120亿美元可以投入到公共住房、医疗服务和气候变化领域。

斯蒂尔-约翰称,这笔资金可以用来建造100万套住房,以终结无家可归的现象;亦或是改善学校的通风状况,保证孩子们的安全;还可以将牙科和心理健康纳入医疗保险,增加收入资助,让所有人脱贫。

而这篇报道老调重弹所谓的“中国威胁论”,煞有其事地宣称绿党这番“新防御计划”会成为澳大利亚失去自我防卫能力的一场“豪赌”。

据观察者网早前报道,2021年9月,美英澳宣布建立所谓“三边安全伙伴关系”(AUKUS),由美英支持澳建造核潜艇,三国公布的核潜艇计划细节即显示其意图——“瞄准中国”(Eyeing China)。美国亚洲安全主管也承认, AUKUS是为在印度-太平洋地区对抗中国而制定的。

对于美英澳三国的核潜艇协议,中国外交部发言人汪文斌3月14日在例行记者会上表示,美英澳建立所谓的“三方安全伙伴关系”,推进核潜艇及其他尖端军事技术合作,这是典型的冷战思维,只会刺激军备竞赛,破坏国际核不扩散体系,损害地区和平稳定,爱好和平的国家对此表达了严重关切和坚决反对。

汪文斌说:“亚太是世界上最具活力、增长最快的地区,这一局面弥足珍贵。中方敦促三国倾听国际社会和地区国家的呼声,摒弃陈旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治理念,切实履行国际义务,不要做破坏地区和世界和平稳定的事。”

来源:观察者网

