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【英】马丁·雅克：美国不应固守“世界第一”执念

2023年03月23日09:11 | 来源：人民网-环球时报
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　　自2017年1月特朗普就任总统以来，美国对华态度发生剧烈转变，“接触”越来越被遏制和对抗代替。外界一度预期拜登政府会采取更具合作性的方式，但情况并非如此。沿着特朗普时期的妖魔化等作法，拜登继续避开“接触”,寻求孤立中国并破坏中国经济。美国国内氛围越来越和冷战期间类似，对华态度越来越趋负面。

　　美国对华敌意给人带来两个提醒。首先，美国无法接受失去世界第一大国地位，它把这当作是“天赋”权利。任何危及美国世界第一地位的国家都被视作“威胁”甚至“敌人”。这种心态弥漫于美国社会。这也是为什么美国对华敌意迅速从小部分人的观点蔓延开来。其次，美国国内一个根深蒂固的主题就是偏狭和排斥他人。非洲裔美国人以及美洲土著人的遭遇，上世纪50年代对共产主义者和其他人的“麦卡锡主义式猎巫”都证明了这一点。

　　那么，何时才是终点？从长远看，美国国内反华运动面临难以逾越的问题。不可能再通过冷战方式将中国剥离开来，因为中国已和美国一样对全球经济至关重要。无论如何，美国都将不得不与中国共存和互动。另外，美国也绝无可能像当年对苏联所做的那样，破坏中国现有治理体系或是分裂这个国家。这些现实，早晚会被自证。

　　自2017年开始，我就对美中重回更具合作性关系的前景感到悲观，现在依然如此。然而，宿命论也是不对的。美国早晚都将不得不面对现实，承认自己必须学会与中国共处。中国经济规模仍在快速增长，很明显，美国不能永远固守自己是而且必须是世界第一的执念。那个时代正在迅速走向终结。但在这种正不断吞噬美国的黑暗中，很难发现任何亮光。民主党人、共和党人、军方和外交政策集团还有更多企业加入到反华论调中来。这也是为何美国最具影响力的报纸之一《纽约时报》最近一篇社论应该受到欢迎的原因。

　　这篇社论针对当前美国国内的反华“共识”提出异议，反对对抗，支持“接触”，强调对华竞争但将对抗最小化最符合美国人的利益。文章认为，中方言行也需要被正确看待。按照超级大国的标准，中国依然是一个“宅男”。对于劝说其他国家采取它的社会和政治价值观，中国依然没有显露出什么兴趣，更不要提“侵略”了。而且，社论认为中国面临的许多挑战也和美国所面临的类似，比如收入不平等抑或“共同富裕”等。而拜登政府继承特朗普时期的对华贸易设限，并施加一系列新的限制措施，这种战略“令人质疑”。

　　这篇社论的逻辑与拜登政府所追求的有着非常不同的政策导向。其核心是接触与合作，承认中国的现实存在，而非将其视作“威胁”，两国有着诸多共同利益，必须找到合作之道。当然，我们不应夸大这种逻辑的意义，因为它仍是相对孤立的声音。但我们同样也不要轻描淡写地对待它。毕竟，《纽约时报》代表着美国一支重要且有影响力的声音，被民主党人广泛阅读。跟任何其他美国出版物相比，它的观点也更密切地被欧洲跟踪。

　　中国国内对美国的看法也在发生巨大变化，越来越从过去的尊重和羡慕转向消极甚至蔑视。不然还能怎样？美国已在攻击遏压和破坏中国，不再是“朋友”。但我们永远不应忽略这样一个现实，即中国和美国最终必须合作。这样看来，美国态度的任何转变信号都应该被欢迎和鼓励。（作者是英国剑桥大学高级研究员）

(责编：燕勐、徐祥丽)

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