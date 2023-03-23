中国日报网3月22日电 据美国广播公司网站21日报道，作为美国历史上第二大银行倒闭事件，硅谷银行的倒闭将美国金融系统推入困境，将人们的注意力从另一个问题上转移开：依然高企的通货膨胀。双重经济挑战为美联储带来困境，因为基准利率这一美联储认为最有力的工具是导致金融危机的关键原因，却是解决物价高企的主要途径。

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在过去一年里，美联储将基准利率提高了4.5%，这是自20世纪80年代以来的最快增速。但目前的通胀率仍是美联储设定的2%这一目标的三倍多。然而，利率的迅速上升，使硅谷银行持有的债券价值大幅缩水，最终导致破产。文章提到，美国银行业危机有可能进一步加剧，使更多的金融机构面临倒闭的风险。但经济学家称，暂停升息可能会削弱美联储抗击通胀的努力，令高物价持续，并侵蚀家庭预算。

“这是一个非常微妙的平衡，”美国达特茅斯学院经济学教授、前美联储经济学家安德鲁·莱文（Andrew Levin）表示。“如果美联储因为过于担心银行系统的稳定性而无法确保价格稳定，那将是非常不幸的情况。”但也有经济学家指出，美联储可以避免在这两个目标之间做出选择，因为私营部门银行为应对金融危机而收紧放贷，可能会自行为经济降温，让美联储可以在降低通胀的同时放弃加息。

美联储此前提出了一系列提高借贷成本的措施，试图通过减缓经济增长和抑制需求来降低价格上涨。然而，这种做法有可能使美国经济陷入衰退，并使数百万人失去工作。今年三月初，美联储主席鲍威尔对国会表示，通胀“还有很长的路要走，可能会很颠簸”。

但持续的加息也会威胁到银行体系的稳定。过去一年里，利率的快速飙升使得硅谷银行的国债和抵押贷款债券贬值，在其资产负债表上留下了一个窟窿，并吓跑了一些储户，引发了一场破坏性的48小时银行挤兑。虽然硅谷银行面临着独特的严重风险，但它并不是唯一脆弱的银行。美国联邦存款保险公司发现，截至去年年底，美国银行业的未实现损失为6200亿美元，即那些股价下跌但尚未出售的资产。

瑞士银行业巨头瑞银集团20日以32亿美元收购了境况不佳的竞争对手瑞士信贷，与此同时，瑞士银行业监管机构帮助制定了救助计划。

当地时间17日，包括美国银行、花旗、摩根大通、富国银行和高盛在内的美国最大的几家金融机构向陷入困境的地区性银行之一第一共和银行注资300亿美元，以稳定金融业。然而，该银行的股价继续下跌，20日下跌了47%。

当地时间21日，美联储举行为期两天的货币政策会议，预计将于22日下午公布其货币政策决定，是否继续加息成为人们普遍关注的焦点。

美国银行全球研究分析师在一份报告中预计，美联储将在会后宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点。也有部分预测者认为，美联储将在22日的会议上放弃进一步加息，理由是金融体系的脆弱性。高盛在20日在一份研究报告中向投资者表示，它预计美联储“将在本次会议上暂停加息，因为美国银行系统面临压力。” 达特茅斯学院的莱文也表示美联储此次在利率问题上应该采取谨慎的态度。

（编译：马芮 编辑：韩鹤）

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