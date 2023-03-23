新华社北京3月22日电 题：深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系

新华社评论员

当地时间3月22日上午，国家主席习近平在结束对俄罗斯联邦国事访问后启程回国。这是一次具有里程碑意义的重要访问。访问期间，习近平主席同普京总统就中俄关系及共同关心的重大国际和地区问题进行了真挚友好、富有成果的会谈，达成许多新的重要共识，双方本着睦邻友好、合作共赢原则推进各领域交往合作，深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系。这是一次友谊之旅、合作之旅、和平之旅，为未来一个时期中俄关系发展擘画新蓝图，为推动世界多极化和国际关系民主化注入正能量，对中俄关系、世界和平与发展事业具有重大而深远的意义。

中俄是山水相连的友好邻邦。中俄关系发展有着清晰的历史逻辑和强大的内生动力。10年前，习近平首次以中国国家主席身份对俄罗斯进行国事访问，同普京总统一道开启中俄关系全面发展新篇章。10年来，习近平主席同普京总统保持密切工作联系，为双边关系持续健康稳定发展牢牢定向把舵。在两国元首的亲自擘画和战略引领下，双方政治互信不断深化，务实合作持续扩大，国际协作密切有效，世代友好深入人心，中俄新时代全面战略协作伙伴关系更加成熟坚韧。中俄坚持在不结盟、不对抗、不针对第三方基础上巩固和发展双边关系，树立了相互尊重、和平共处、合作共赢的新型大国关系典范。中俄关系发展成果给两国人民带来了实实在在的好处，为世界发展进步作出了重要贡献。

习近平主席此次访问期间，无论是两国元首真挚友好、富有成果的会谈，还是俄罗斯总理米舒斯京率俄罗斯政府几乎所有重要内阁成员同习近平主席会见，或是习近平主席车队途经之处，很多俄罗斯民众自发挥手致意，无不让人们深切感到中俄之间的友好情谊。以心相交者，成其久远。习近平主席此访进一步加深中俄两国的相互信任、相互理解，让两国人民世代友好的政治基础和民意基础更加坚实。

不断深化和扩大各领域务实合作，符合两国和两国人民的根本利益，为中俄关系发展注入强劲动力。中俄两国合作潜力和空间很大，具有战略性、可靠性、稳定性。从加强统筹设计和顶层规划，到推进传统贸易和新兴领域合作互为补充、同步发展，再到继续夯实人文交流基石，两国元首为中俄合作规划蓝图、指明方向。从《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》，到农业、林业、基础科研、市场监管、媒体等领域多项双边合作文件，双方签署的一系列文件，有利于推动两国务实合作得到新的更大发展，为两国人民创造更多福祉。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界进入新的动荡变革期。作为联合国安理会常任理事国和重要大国，中俄关系的意义和影响远远超出双边范畴，对世界格局和人类前途命运至关重要。从坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，到加强在上海合作组织、金砖国家合作机制、二十国集团等国际多边框架内合作，中俄双方发出践行真正的多边主义的时代强音；从促进疫后经济复苏，到维护全球粮食安全、能源安全、产业链供应链稳定，中俄合力推动构建人类命运共同体的决心坚定不移。访问期间，中俄元首就乌克兰问题深入交换意见，并签署联合声明，强调通过和谈解决乌克兰危机。事实表明：世界越是动荡不安，中俄关系越应稳步向前。中俄携手，世界多极化和国际关系民主化就有了动力，全球战略平衡与稳定就有了保障。

一年春作首，万事行为先。在这美好的早春时节，中俄关系站在新的历史起点上，具有广阔的发展前景。俄罗斯需要繁荣稳定的中国，中国需要强大成功的俄罗斯。作为发展振兴道路上的同道人，中俄乘风破浪、携手前行，定能更好造福两国人民，为人类进步事业作出新的更大贡献。

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