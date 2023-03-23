3月22日，新华社国家高端智库在莫斯科发布《迈向现代化强国的发展密码——习近平经济思想的时代特质和实践价值》（俄文版）智库报告，并举办中俄智库媒体研讨会。新华社记者 曹阳

新华社莫斯科3月22日电 题：为破解全球发展难题提供中国智慧——《习近平经济思想的时代特质和实践价值》（俄文版）首发仪式暨中俄智库媒体研讨会综述

新华社记者杨依军 安晓萌 陈汀

新华社国家高端智库22日在莫斯科发布《迈向现代化强国的发展密码——习近平经济思想的时代特质和实践价值》（俄文版）智库报告，并举办中俄智库媒体研讨会。

习近平经济思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是中国共产党不懈探索人类经济社会发展和现代化建设形成的宝贵思想结晶，不仅为新时代中国经济社会发展揭示原理、指明方向、提供方略，而且为破解全球发展难题提供中国理念、中国道路、中国方案。

新华通讯社社长、新华社国家高端智库学术委员会主任傅华在会议致辞中表示，新华社作为中国国家通讯社和世界性通讯社，作为中国首批国家高端智库之一，高度重视习近平经济思想的研究阐释和传播。此次发布的报告是新华社在习近平经济思想国际传播上的重要成果之一。报告从哲学维度、方略维度、战术维度和全球视野，全面阐释习近平经济思想的核心要义、精神实质、丰富内涵，为我们进一步了解习近平经济思想提供权威解读。

傅华说，习近平经济思想立足中国发展实际，是推动中国强国建设、民族复兴的经济学。习近平经济思想植根中华优秀传统文化，是饱含中国哲学、中国智慧的经济学。习近平经济思想回答全球发展时代之问，是为人类谋进步、为世界谋大同的经济学。新华社将进一步加强习近平经济思想的研究阐释和传播，与中俄两国同行一道，加强交流、深化合作，共谋长远发展，共助互利共赢，共促民心相通，携手促进两国关系实现更大发展，推动构建人类命运共同体。

俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部发展与支持基金会董事会主席贝斯特里茨基表示，在这个动荡变革的年代，引领时代潮流、指引未来发展的思想至关重要。我们应该相互协作，共同发展，为构建更加公正合理的世界秩序作出贡献。希望各方从习近平经济思想中收获更多感悟和启迪，坚定信心，朝着正确方向前进。

俄罗斯国际事务理事会主任季莫费耶夫表示，俄罗斯各界密切关注着习近平经济思想的不断丰富发展和中国式现代化取得的重大成就。习近平经济思想蕴含深厚中华文化底蕴，关于推动合作共赢、包容性发展等内容对于当今世界具有重要意义。俄方愿同中方加强交流沟通，推动中俄经济合作深入发展。

塔斯社第一副总编辑阿布哈金表示，习近平经济思想具有科学性、人民性、针对性、实用性和开放性。中国为实现社会主义现代化、中华民族伟大复兴所采取的措施和行动，让我们相信中国一定会取得成功。塔斯社将继续全面报道中国故事和中俄关系。

俄罗斯-亚洲工业家和企业家联盟主席曼科维奇说，习近平经济思想是一套经过深思熟虑和精心组织的经济方案，指引中国取得令人惊叹的高质量发展成就。中国式现代化为中国和周边国家带来巨大机遇，充分体现了互利共赢的原则。相信在习近平经济思想指引下，中国必将取得更多发展成果，并为完善全球治理体系作出贡献。

中共二十大报告提出，要以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。今年3月15日举行的中国共产党与世界政党高层对话会上，习近平总书记指出，中国共产党愿同各方一道努力，让各具特色的现代化事业汇聚成推动世界繁荣进步的时代洪流，在历史长河中滚滚向前、永续发展。

阿尔希波夫基金会主席阿尔希波夫在发言中回忆了自己祖父援华工作的故事。他说，在习近平经济思想指引下，中国不忘本源、紧密结合本国实际，把民族特色作为现代化的基础，取得高水平发展。不断推进的中国式现代化消除了绝对贫困、提高了百姓福祉，为社会提供物质和精神利益，成就令人钦佩。相信中国式现代化不仅将继续造福中国人民，也将为包括俄罗斯在内的世界各国提供借鉴。

会上，多位课题组代表介绍了智库报告研究情况，并就报告主要内容作了发言。

研讨会在莫斯科大都会酒店红厅举行，近百位中外嘉宾参加。

(责编：燕勐、徐祥丽)