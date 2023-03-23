新华社联合国3月22日电 中国常驻联合国副代表耿爽22日在安理会巴勒斯坦问题公开会上发言，呼吁国际社会增强紧迫感，推动巴以尽快重启和谈。

耿爽说，一个时期以来，约旦河西岸安全局势持续恶化，暴力冲突不断升级。中方对此表示关切。中方谴责一切针对平民的暴力，呼吁有关方面避免挑衅和煽动，防止紧张事态进一步升级。以色列作为占领方，应切实履行保护被占领土上民众安全的国际法义务，约束安全部队不要过度使用武力，遏制定居者暴力活动，彻查相关事件并予以追责。同时，以色列的合理安全关切也应得到重视。巴以是搬不走的邻居，双方必须也只能通过对话合作打破暴力循环，实现共同安全。

耿爽表示，中方敦促以色列履行安理会决议义务，停止扩张定居点，停止强拆巴勒斯坦人房屋，停止对巴勒斯坦民众的驱逐威胁，停止单方面改变被占领土现状。中方呼吁按照安理会和联大决议要求，切实维护耶路撒冷宗教圣地历史现状，切实尊重约旦对宗教圣地的管辖权。在宗教节日期间，尤其要保持冷静克制，避免再度引发流血冲突。

耿爽指出，巴以冲突反复上演，根本原因在于中东和平进程陷入停滞，“两国方案”迟迟未得到落实。国际社会应增强紧迫感，采取实际步骤推进“两国方案”，包括召开更大规模、更具权威、更有影响的国际和会，推动巴以尽快重启和谈。在此方面有重要影响的国家应负起责任，切实发挥建设性作用。安理会也要随时准备采取有意义的行动，承担起《联合国宪章》所赋予的责任。

耿爽说，中方愿同国际社会一道，继续为推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决不懈努力。

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