人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方呼吁国际社会推动巴以尽快重启和谈

2023年03月23日08:34 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国3月22日电 中国常驻联合国副代表耿爽22日在安理会巴勒斯坦问题公开会上发言，呼吁国际社会增强紧迫感，推动巴以尽快重启和谈。

　　耿爽说，一个时期以来，约旦河西岸安全局势持续恶化，暴力冲突不断升级。中方对此表示关切。中方谴责一切针对平民的暴力，呼吁有关方面避免挑衅和煽动，防止紧张事态进一步升级。以色列作为占领方，应切实履行保护被占领土上民众安全的国际法义务，约束安全部队不要过度使用武力，遏制定居者暴力活动，彻查相关事件并予以追责。同时，以色列的合理安全关切也应得到重视。巴以是搬不走的邻居，双方必须也只能通过对话合作打破暴力循环，实现共同安全。

　　耿爽表示，中方敦促以色列履行安理会决议义务，停止扩张定居点，停止强拆巴勒斯坦人房屋，停止对巴勒斯坦民众的驱逐威胁，停止单方面改变被占领土现状。中方呼吁按照安理会和联大决议要求，切实维护耶路撒冷宗教圣地历史现状，切实尊重约旦对宗教圣地的管辖权。在宗教节日期间，尤其要保持冷静克制，避免再度引发流血冲突。

　　耿爽指出，巴以冲突反复上演，根本原因在于中东和平进程陷入停滞，“两国方案”迟迟未得到落实。国际社会应增强紧迫感，采取实际步骤推进“两国方案”，包括召开更大规模、更具权威、更有影响的国际和会，推动巴以尽快重启和谈。在此方面有重要影响的国家应负起责任，切实发挥建设性作用。安理会也要随时准备采取有意义的行动，承担起《联合国宪章》所赋予的责任。

　　耿爽说，中方愿同国际社会一道，继续为推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决不懈努力。

(责编：燕勐、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部