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美联储上调联邦基金利率25个基点

2023年03月23日07:40 | 来源：新华网
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新华社华盛顿3月22日电（记者许缘）美国联邦储备委员会22日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%之间，利率升至2007年9月以来最高水平。

美联储在当天发表的声明中说，近期指标显示支出和生产温和增长，就业加速增长，但通货膨胀仍居高不下。为支持就业最大化和2%的长期通胀目标，美联储决定将联邦基金利率目标区间上调到4.75%至5%之间。美联储将密切监测新信息并评估其对货币政策的影响，预计“一些额外的政策收紧可能是适当的”。

美联储说，近期的事态发展可能导致家庭和企业信贷条件收紧，并对经济活动、就业和通胀造成压力。美联储尚不确定这些影响的程度。未来美联储仍将高度关注通胀风险，坚定致力于将通胀率恢复到2%的目标。如果出现可能阻碍目标实现的风险，美联储将准备适当调整货币政策立场。

美联储当天还发布最新一期经济前景预期，预计今明两年美国经济分别增长0.4%和1.2%，较去年12月预测分别下调0.1和0.4个百分点。美联储预计今年美国失业率为4.5%，较此前预测下调0.1个百分点，明年失业率将升至4.6%。

物价方面，美联储预计今年通胀率升至3.3%，剔除食品和能源价格后的核心通胀率为3.6%，远高于2%的通胀目标。预计明年通胀率将放缓至2.5%。

根据经济前景预期，绝大多数联邦公开市场委员会成员认为，今年联邦基金利率可能高于5%。其中，10名成员预计年内利率将升到5%至5.25%之间。多数成员预计，美联储将在2024年降息。14名成员预计明年利率水平将低于4.75%。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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