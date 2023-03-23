本报记者 孙广勇

在老挝琅勃拉邦站，乘坐中老铁路列车旅行的游客在站台排队上车。

本报记者 孙广勇摄

近日，多家国际媒体再次将老挝评为热门旅游目的地，如英国《每日电讯报》将老挝列入2023年20处最佳旅游目的地名录。目前，老挝政府正加快旅游业发展规划。老挝新闻文化旅游部部长宋沙万表示：“老挝自然资源和人文景观丰富，我们期待更多的游客来老旅游，这对我们增加居民收入、促进地方经济社会发展具有重要意义。”

旅游业在老挝国民经济中占据重要地位。作为中南半岛上唯一的内陆国家，老挝拥有独特丰富的民族风情和旅游资源。2019年老挝的国际游客到访量达479万人次，国际旅游收入达9.34亿美元，占国内生产总值的近5%。进入2023年，随着全球新冠疫情趋缓，老挝希望迎接更多国际游客，提出今年要吸引国际游客140万人次、实现旅游收入3.4亿美元。

为进一步加快旅游业发展，老挝政府制定了2021—2025年老挝旅游发展计划。按照全球可持续旅游委员会制定的标准，老挝从提高旅游从业者专业技能、改善旅游基础设施建设、旅游签证申请便利化等方面入手，努力提升其全球旅游市场知名度。此外，老挝还积极融入东盟区域旅游一体化进程，与泰国、缅甸、越南等国合作打造一体化旅游线路。

中老铁路通车为老挝旅游业发展带来新机遇。中老铁路是老挝第一条现代化铁路，快捷便利的“澜沧号”动车成为很多老挝民众和国际游客出行的首选交通工具。老挝新闻文化旅游部数据显示，从万象前往旅游城市琅勃拉邦的游客更喜欢乘坐“澜沧号”出行，2022年前10个月，33.6万名游客中85.27%选择乘坐火车。

记者在琅勃拉邦、万象等地看到不少来自欧洲、亚洲的游客登上中老铁路列车，前往老挝各地旅行。来自法国的尼诺带着全家乘坐火车游览了琅勃拉邦、万荣、万象等地。他说：“乘坐火车在几个城市之间穿行的时间差不多都在1小时，方便又快捷，让我拥有更多时间深入当地，感受风土人情。”

《老挝发展报》评论说，老挝旅游吸引力的一个重要因素是“通达”，乘坐火车出行，既方便又省时。随着疫情缓和，基础设施不断完善，老挝将吸引更多游客。

《 人民日报 》（ 2023年03月23日 17 版）

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