本报记者 殷 淼

近段时期，瑞典、挪威、丹麦和芬兰等北欧国家的通货膨胀率屡创新高，不断上涨的食品和电力价格给当地民众生活造成诸多压力。

据瑞典中央统计局公布的最新数据显示，瑞典今年2月份的食品和非酒精饮料价格环比上涨2.74%，过去12个月食品和非酒精饮料价格同比上涨20.95%，是20世纪50年代初以来最大年度涨幅。其中，蔬菜、水果、食用油和乳制品等商品的价格涨幅最大，超过30%。巧克力、啤酒、糖果等此前价格较为稳定的商品也出现大幅上涨。

“从去年开始，几乎所有东西都涨价了，上涨的程度让我感到震惊！”正在一家超市内采购蔬菜的居民玛丽·奥尔曼告诉记者：“西红柿价格已从去年的每公斤20瑞典克朗（1元人民币约合1.51瑞典克朗）上涨至每公斤78瑞典克朗。现在去购物，我会选择相对平价的超市，并花更多时间去仔细比较商品价格。”

除了食品价格上涨，电价迅速飙升也令当地民众生活承压。退休前曾担任公司能源顾问的林格雷尔夫妇在瑞典首都斯德哥尔摩居住了20多年。林格雷尔坦言，当前高昂的电费正给他的生活带来很大压力。他告诉记者：“以前冬季，我家每月的电费在4000到6000瑞典克朗之间，但去年12月份我却突然收到了2.95万瑞典克朗的电费账单，远远高于平时的月度电费。”

挪威、芬兰和丹麦等国民众也普遍受到通胀高企带来的生活成本压力。据挪威统计局最新数据显示，挪威今年2月的消费者价格指数与去年同期相比上涨6.3%。芬兰统计局发布的数据显示，截至2023年2月底，芬兰总体通胀率为8.8%，食品价格指数同比上涨16.26%。据统计，自去年以来物价上涨使丹麦普通家庭的年支出额外增加约3.5万丹麦克朗（1丹麦克朗约合0.98元人民币），据该国统计局的最新数据，2月份丹麦消费者价格指数虽然环比有所下降，但仍比去年同期上涨7.6%。

为减轻物价高企带来的影响，北欧各国政府近期出台一些举措，以缓解民众生活成本压力。瑞典社会保险局从2月20日起开始为一些家庭提供电力补贴支持，电力公司同意困难家庭以分期付款形式支付每月电费。挪威政府提议延长家庭电力补贴计划。

根据欧盟委员会最新发布的2023年经济预测报告，包括北欧国家在内的欧洲国家持续面对通胀压力，消费者和企业将继续面临高昂的能源成本，家庭购买力也将受到进一步侵蚀。

（本报斯德哥尔摩3月22日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月23日 17 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)