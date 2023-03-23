新华社苏瓦3月22日电 （记者张永兴）中国—太平洋岛国菌草技术示范中心揭牌启用仪式22日在斐济首都苏瓦举行，中斐政府官员、中国驻斐济大使周剑、太平洋岛国驻斐济使馆代表以及中资企业和华侨华人代表等应邀出席。

中国国家国际发展合作署副署长唐文弘在致辞中表示，菌草技术是中国将减贫脱贫经验应用于全球可持续发展的成功实践，目前已在100多个国家落地生根。正是基于中斐菌草技术合作的成功实践，中国—太平洋岛国菌草技术示范中心成功落地斐济。近年来，中国同太平洋岛国相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系不断向前发展，取得丰硕成果，成为南南合作、互利共赢的典范。中方愿以揭牌启用仪式为契机，坚持发展优先，聚焦重点合作领域，为斐济等太平洋岛国实现可持续发展提供力所能及的帮助。

斐济政府代表、农业和水道部长拉亚卢在致辞中说，中国政府提供菌草技术支持，将助力斐济等太平洋岛国实现减贫脱贫目标、取得持续进步与发展。相信双方在这一领域的合作将拥有广阔前景。

当天，中国国家国际发展合作署还与斐济总理办公室签署关于加强发展合作、推动落实全球发展倡议的谅解备忘录，以及中斐政府间经济技术合作协定。

《 人民日报 》（ 2023年03月23日 17 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)