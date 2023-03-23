冯 曲

随着中国优化调整疫情防控措施，与各国的人员流动和贸易往来加速回升，中国经济动能持续释放。长期来看，中国经济仍然具有巨大的潜力和发展空间。

其一，发展动力充足。中国经济将继续向创新引领转型，增加高技术服务行业比重，这是中国实现高质量发展的重要方面。近年来，中国专利和商标申请数连续多年位居全球之首，进入《财富》世界500强的中国企业数量也不断增加。目前，中国正在加快构建推动高质量发展的标准体系，助力高技术创新。

其二，经济能效提升。中国积极践行绿色发展理念，近年来单位GDP能耗不断下降，并明确提出双碳目标。这不仅体现了应对全球气候变化的大国责任，也顺应了中国经济增长方式转变的大趋势，为实现经济长期可持续发展奠定了坚实基础。

其三，消费潜力巨大。过去几十年的经济快速发展，让中国家庭的消费能力不断增强，对优质产品和服务的需求持续增加。通过对一些与国计民生关系重大的基础行业以及对需求弹性较大的产品和服务提供更多支持，中国消费市场有望快速有效激活。

在数字经济领域，中国凭借庞大的人口和市场规模、长期的人力资本和科技积累，奠定了良好的发展基础。未来中国的大数据产业拥有巨大潜力，尤其在创新消费场景和赋能实体经济方面，非常值得期待。

实体经济是中国经济发展的根基。中国不断推进工业现代化、提高制造业水平，在推动传统产业转型升级的同时，大力扶持高新技术产业发展，扩大实体经济的竞争优势。同时，绿色经济、数字经济与实体经济协同发展还会带来倍增效应。在市场中，中国企业不断拓展经济新版图，推动了新能源、互联网科技、金融科技、电动汽车等新兴产业发展。

中国经济全面复苏将为全球经济增长提供强劲动力。当前，一些西方国家经济因美国货币政策调整等因素影响，仍然面临诸多压力。中国经济呈现快速恢复势头，对于外国企业而言，进入和扩大中国市场是一个很好的机会。

尤其对于东南亚地区的企业来说，与中国投资合作前景可观。近年来，更多中国公司在东南亚建立区域贸易中心，越来越多的中国电子商务和金融科技企业在大力拓展业务。随着中国国内商业活动日益增多，相关行业外企可积极把握良好的合作时机。

（作者为新加坡南洋理工大学经济系主任）

《 人民日报 》（ 2023年03月23日 17 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)