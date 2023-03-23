本报记者 管克江 任皓宇

由中企承建的伊拉克示范学校纳杰夫省项目建设工地上，工人在捆扎钢筋。

艾哈迈德摄

走在伊拉克首都巴格达市中心的穆塔纳比大街，记者看到售卖图书、茶饮、手工艺品的摊位一个挨着一个，不少民众在翻阅图书、挑选商品。伊拉克战争期间，大街上多栋建筑被炸毁。如今，这条标志性大街正逐步恢复往日的熙熙攘攘。

重建家园是伊拉克民众的最大心愿。2015年中国和伊拉克签署共建“一带一路”合作文件以来，两国多领域合作取得丰硕成果。中方积极参与伊拉克能源、基础设施等领域重建，为伊拉克经济社会发展提供力所能及的帮助。当前，伊拉克政府将达成国内和解、严厉惩治腐败、改善投资环境、创造更多就业、建设基础设施等作为重点目标。接受本报记者采访的伊拉克人士纷纷表示，期待同中国进一步深化合作，助力伊拉克尽快实现重建和发展。

“中方工人的干劲让我们备受鼓舞”

抵达位于巴格达南部的城市纳杰夫，正午的阳光十分灿烂。一栋正在建设的混凝土建筑被严密规整的脚手架托起，工人们两两一组在捆扎钢筋。这是中国电建集团（以下简称“中国电建”）伊拉克示范学校纳杰夫省的一个项目现场。

数十年的冲突和投资不足严重破坏了伊拉克的教育体系。联合国儿童基金会数据显示，伊拉克有将近320万名学龄儿童失学。由于校舍短缺，许多学生只能在简易板房或是改装后的集装箱内上课。部分地区的学校需要将学生分成3批，同一天内实行“三班倒”式授课。

2020年伊拉克政府制定规划，决定到2030年前新建8000所学校，并将其列为最紧迫的政治工程和民生工程之一。首期招标的项目共1000所学校，中国电建承建了其中679所学校项目。

“经过多年战乱，伊拉克基建水平十分落后。中国企业建筑工艺先进，给了我们很大的帮助。前些天，库法大学工程系教授专门带本科四年级学生现场观摩。我注意到，老师的眼眶一度湿润了。让孩子们有学上，是我们这一代人的责任。感谢中方的大力支持。”纳杰夫省教育厅示范学校项目相关负责人杜瑞德表示，学校建设由中方工人和伊拉克工人合作完成。“中方工人的干劲让我们备受鼓舞，我们也更真切地认识到‘一带一路’合作是互利共赢的。”

伊拉克内阁秘书长哈米德·加兹表示，学校项目建成后将成为质量标准高、风格现代化并符合伊拉克切实需求的示范项目，对改善各省的教学条件具有重大意义。

中国电建中东北非区域总部副总经理高飞表示，示范学校项目在伊拉克关乎民生、备受瞩目，上万名中伊工人正在现场奋战。中方将全力做好项目履约，力争打造精品工程，更好地满足伊拉克人民的教育需求，为当地经济社会发展作出贡献。

纳杰夫将建成40所示范学校。“学校的设计都很先进，未来将配备现代化教育设施。按照要求，学校将于今年第四季度起陆续交付。我们有信心高标准如期完工。”项目经理杨海彬表示。

“期待更多中企前来投资、参与合作”

在巴格达采访期间，每天傍晚的用电高峰期，记者总会遭遇停电。伊拉克总理苏达尼表示，伊拉克正在改善投资环境，并希望在互利共赢基础上加强同各方合作。伊拉克国民议会议员马阿德·梅兹尔表示，伊拉克战后重建百废待兴，完善电力基础设施、加快经济发展、为年轻人创造更多就业是重中之重。

近年来，中企积极参与伊拉克电力建设。2014年，由中企承建、中国电建所属企业具体实施的华事德电厂项目投产发电，有效改善了巴格达及周边地区电力供应。2021年，中国电建承建的鲁迈拉730兆瓦联合循环电站并网发电，缓解了伊拉克南部地区用电紧张状况。据介绍，中方承建的电厂承担了目前伊拉克全国一半的电力供应。

石油工业是伊拉克经济主要支柱，约占其国内生产总值的60%和财政收入的90%。伊拉克政府积极实施和推进石油产业复兴计划，提升石油产量和出口能力。从2008年起，中国石油天然气集团开始参与伊拉克油气开发合作，截至2021年底，累计生产原油11.35亿吨，除了贡献大量税收，还为当地累计提供6.5万多个就业岗位，培养各类工程技术服务人才8000余名。

在巴格达的“拯救伊拉克文化纪念碑”前，多名即将毕业的大学生在拍摄毕业照。巴格达大学工程系学生阿卜杜拉表示，战乱伴随着他成长，“现在，我们要全力建设自己的国家。中国有先进的技术、经验，我们非常希望同中方加强交流合作”。

采访过程中，杜瑞德特意拨通自己父亲的电话。原来，早在上世纪80年代，他父亲就参与了中企承建的幼发拉底河水坝工程。杜瑞德说，伊中友好合作有着深厚基础。“期待更多中企前来投资、参与合作，为双方民众带来更多实实在在的好处。”

伊拉克交通部前顾问哈桑·阿里·穆萨表示，伊拉克重建需要大力推进基础设施建设。农业灌溉、学校、机场等，都与民生息息相关。共建“一带一路”回应了伊拉克民众的需求。

“对伊拉克和整个中东地区发展意义重大”

3月20日，巴格达大学礼堂内人声鼎沸。一场名为“支持共建‘一带一路’：‘一带一路’及其对伊拉克经济的带动作用”的会议正在举行。台上，多位伊拉克知名人士先后发表演讲；台下，政商学界代表热烈讨论，畅谈加强伊中合作的想法。

代表们热情地拉着记者，希望通过媒体传递他们对深化两国“一带一路”合作的期盼。伊拉克贸易部负责对外经济合作的官员安瓦尔·巴赫德利说，这是由伊拉克各界代表自发组织的会议，每个月在各地轮流举行，目的就是宣介共建“一带一路”的好处，凝聚更多共识。

伊拉克国民议会议员萨乌德·伊拉米尔说，战争让伊拉克满目疮痍，伊拉克民众希望过上和平稳定的生活。中国倡导和平发展，秉持互利共赢原则，“加强同中国的合作，对伊拉克和整个中东地区发展意义重大”。

伊拉克中国友好协会主席海德尔·鲁拜伊说，伊中两大文明古国有着数千年的交往历史。中国和伊拉克是好朋友、好伙伴，双方在共抗疫情过程中加深了友谊。“我们希望深化同中国各方面的合作，努力共建伊拉克的未来。”

伊拉克前总理阿迪勒·阿卜杜勒马赫迪表示，共建“一带一路”是一项长期互惠互利的包容性发展倡议。“伊拉克想同中国朋友携手合作，抓住千载难逢的发展机遇”。

中国驻伊拉克大使崔巍表示，中国愿意与包括伊拉克在内的世界各国一道分享发展成果，愿意继续为伊拉克重建、伊拉克人民过上好日子提供力所能及的帮助。

（本报巴格达3月22日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月23日 17 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)