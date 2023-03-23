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彭丽媛向世界卫生组织2023年世界防治结核病日宣传活动发表书面致辞

2023年03月23日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京3月22日电  3月22日，国家主席习近平夫人、世界卫生组织结核病和艾滋病防治亲善大使彭丽媛向世界卫生组织2023年世界防治结核病日宣传活动发表书面致辞。

　　彭丽媛表示，近年来，在世界卫生组织积极推动和国际社会共同努力下，全球结核病防治取得了显著成效。中国政府高度重视结核病防治，将此项工作纳入健康中国战略，不断提升保障水平，开展多部门合作，呼吁全社会参与，并积极推广新诊断技术、新治疗方案和新管理工具，结核病患者治愈率始终保持在90%以上。

　　彭丽媛表示，我参与结核病防治工作十多年来，亲历了中国结核病防治工作不断进步的过程，也见证了中国结核病防治志愿者队伍的发展壮大。志愿者们积极开展结核病防治知识宣传，为患者提供帮助和支持，为营造全社会参与结核病防治的良好氛围汇聚力量。在世界各国还有许多可敬可爱的志愿者，我为他们的无私奉献而感动，向他们表示诚挚的感谢。

　　彭丽媛表示，结核病依然是严重危害民众健康的全球性公共卫生问题，终结全球结核病流行仍然任重道远。各方应积极履行承诺，加强资源投入，开展交流合作，分享防治经验，共同提升全球结核病防治工作能力和水平。我愿与大家携手同行，积极参与结核病防治事业，关心关爱结核病患者，用爱与行动守护健康。相信经过各方共同努力，一定能够如期实现终结结核病流行的目标，为构建人类卫生健康共同体作出更大贡献。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月23日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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