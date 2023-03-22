人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

纳乌鲁兹节庆祝活动在上海合作组织秘书处举行

2023年03月22日21:49 | 来源：人民网-国际频道
小字号

上海合作组织秘书长张明致辞。人民网 褚梦琦摄
上海合作组织秘书长张明致辞。人民网 褚梦琦摄

人民网北京3月22日电 （褚梦琦）今日，上海合作组织秘书处在京举行纳乌鲁兹节庆祝活动。上海合作组织秘书长张明、中国政府欧亚事务特别代表李辉出席活动。多国驻华使节、中外企业代表、外国留学生欢聚一堂，在传统歌舞中共同庆祝节日。

张明在致辞中表示，对春天相通的认知和感悟，把许多国家和人民联系在一起。我们希望通过庆祝纳乌鲁兹节，促进人文交流，丰富文明对话，这和我们的上海精神不谋而合。

李辉表示，文明在交流中融合，在融合中进步。共同庆祝纳乌鲁兹节已经成为了上合组织的传统，体现了多元文明平等交流、互学互鉴的精神。  

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯通过视频发来祝福。“对于全世界超过百万的人来说，纳乌鲁兹节是与亲朋好友欢聚一堂，辞旧迎新的美好时刻。同时，我们也借此重申和平、对话和团结的价值观，呼吁共同建设一个更和平、更可持续、更包容的世界。”古特雷斯说。

活动现场，各国代表不仅呈现了精彩的歌舞表演，还展出了各具特色的民族传统手工艺品和美味佳肴。宾客们在友好、欢乐的氛围中共同庆祝春天的节日。 

“纳乌鲁兹”一词意为“新的日子”。 纳乌鲁兹节象征着春回大地、万物复苏和新一年的开始。

【1】【2】【3】【4】【5】【6】
(责编：苏缨翔、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部