上海合作组织秘书长张明致辞。人民网 褚梦琦摄

人民网北京3月22日电 （褚梦琦）今日，上海合作组织秘书处在京举行纳乌鲁兹节庆祝活动。上海合作组织秘书长张明、中国政府欧亚事务特别代表李辉出席活动。多国驻华使节、中外企业代表、外国留学生欢聚一堂，在传统歌舞中共同庆祝节日。

张明在致辞中表示，对春天相通的认知和感悟，把许多国家和人民联系在一起。我们希望通过庆祝纳乌鲁兹节，促进人文交流，丰富文明对话，这和我们的上海精神不谋而合。

李辉表示，文明在交流中融合，在融合中进步。共同庆祝纳乌鲁兹节已经成为了上合组织的传统，体现了多元文明平等交流、互学互鉴的精神。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯通过视频发来祝福。“对于全世界超过百万的人来说，纳乌鲁兹节是与亲朋好友欢聚一堂，辞旧迎新的美好时刻。同时，我们也借此重申和平、对话和团结的价值观，呼吁共同建设一个更和平、更可持续、更包容的世界。”古特雷斯说。

活动现场，各国代表不仅呈现了精彩的歌舞表演，还展出了各具特色的民族传统手工艺品和美味佳肴。宾客们在友好、欢乐的氛围中共同庆祝春天的节日。

“纳乌鲁兹”一词意为“新的日子”。 纳乌鲁兹节象征着春回大地、万物复苏和新一年的开始。

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