人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国一在押非洲裔男子遭警察跪压后身亡 监控视频显示其死前被多人按倒在地

2023年03月22日09:41 | 来源：央视新闻客户端
小字号

本月初，美国弗吉尼亚州在押非洲裔男子伊尔沃·奥蒂诺在被警方送往精神病院时死亡。21日，美国《华盛顿邮报》公开了他们获得的事发时的监控视频。视频显示，伊尔沃·奥蒂诺在手脚被铐的情况下，被多人按倒在地。

根据《华盛顿邮报》的报道，视频显示当地时间6日16时19分左右，奥蒂诺在手脚被铐的状态下被警方带进医院。16时28分左右，在办理入院手续的房间内奥蒂诺被多人按倒在地。16时40分前后，奥蒂诺躺在地上一动不动。

另据美国有线电视新闻网报道的描述，监控视频显示，奥蒂诺在被按倒在地12分钟后，一名警察试图测量他的颈部脉搏，奥蒂诺此时已经没有反应。大约又过了三分钟，医护人员开始着手进行心肺复苏，此时奥蒂诺的四肢仍被铐着。

伊尔沃·奥蒂诺，28岁，居住在弗吉尼亚州首府里士满市郊。本月3日，患有精神疾病的奥蒂诺突然发作，引发邻居报警。警方拘捕奥蒂诺并将其羁押。按照警方说法，奥蒂诺本月6日由县治安官办公室警察押送至医院接受治疗，但在办理入院手续时死亡。16日，奥蒂诺的亲属和律师查看了医院监控视频并提起诉讼。目前，奥蒂诺的亲属和律师已要求司法部介入调查，牵涉此事的7名警察和3名医院雇员受到二级谋杀罪名指控。

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部