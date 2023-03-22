本月初，美国弗吉尼亚州在押非洲裔男子伊尔沃·奥蒂诺在被警方送往精神病院时死亡。21日，美国《华盛顿邮报》公开了他们获得的事发时的监控视频。视频显示，伊尔沃·奥蒂诺在手脚被铐的情况下，被多人按倒在地。

根据《华盛顿邮报》的报道，视频显示当地时间6日16时19分左右，奥蒂诺在手脚被铐的状态下被警方带进医院。16时28分左右，在办理入院手续的房间内奥蒂诺被多人按倒在地。16时40分前后，奥蒂诺躺在地上一动不动。

另据美国有线电视新闻网报道的描述，监控视频显示，奥蒂诺在被按倒在地12分钟后，一名警察试图测量他的颈部脉搏，奥蒂诺此时已经没有反应。大约又过了三分钟，医护人员开始着手进行心肺复苏，此时奥蒂诺的四肢仍被铐着。

伊尔沃·奥蒂诺，28岁，居住在弗吉尼亚州首府里士满市郊。本月3日，患有精神疾病的奥蒂诺突然发作，引发邻居报警。警方拘捕奥蒂诺并将其羁押。按照警方说法，奥蒂诺本月6日由县治安官办公室警察押送至医院接受治疗，但在办理入院手续时死亡。16日，奥蒂诺的亲属和律师查看了医院监控视频并提起诉讼。目前，奥蒂诺的亲属和律师已要求司法部介入调查，牵涉此事的7名警察和3名医院雇员受到二级谋杀罪名指控。

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