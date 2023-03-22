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阿根廷宣布重返南美洲国家联盟

2023年03月22日09:41 | 来源：央视新闻客户端
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当地时间21日，阿根廷总统费尔南德斯宣布该国重返南美洲国家联盟。

当天，拉美左翼领导人组织“普埃布拉集团”与拉丁美洲正义与民主委员会工作会议在阿根廷总统府举行，玻利维亚前总统莫拉莱斯、哥伦比亚前总统桑佩尔、西班牙前首相萨帕特罗等国家的前领导人出席。

阿根廷总统费尔南德斯主持会议，并在现场宣布了阿政府重返南美洲国家联盟的决定。他表示，“在拉丁美洲，想要团结，就必须抛开政治操弄，不然只会拖慢团结的脚步，这就是为什么我们必须尽快重振南美洲国家联盟。”

“南美洲国家联盟”前身为“南美国家共同体”。2000年，巴西在首届南美国家首脑会议上提出建立南共体的倡议。2004年12月南共体正式成立。2007年4月，该组织更名为南美洲国家联盟（简称“南美联盟”）。2008年5月，南美12国元首在巴西首都巴西利亚签署《南美国家联盟组织条约》，宣告南美联盟正式成立。该组织的宗旨是增进南美国家间政治互信，实现地区政治、经济、社会和文化领域全方位一体化，强化南美国家特性以及优先促进政治对话并深化在社会政策、教育、能源、基础设施、金融、环境等各领域合作。目前成员国有玻利维亚、苏里南、圭亚那、秘鲁和委内瑞拉。阿根廷政府于2018年暂停其会员身份。（总台记者 宫祥诚）

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

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