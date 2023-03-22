【环球时报赴俄罗斯特派记者 白云怡】“俄中伙伴关系一如既往的牢固。俄中相处的很多经验值得其他国家借鉴。”俄罗斯国际事务委员会总干事安德烈·科尔图诺夫日前在接受《环球时报》记者专访时表示，俄中关系是一种新型的大国关系，而这种关系的基础是充分尊重彼此的国家主权，同时在针对具体的问题时保持高度灵活。在这位俄罗斯著名外交政策专家看来，政治解决乌克兰危机，中国比其他许多国家都更适合扮演调停者的角色。谈到美国正在张罗举办所谓的第二届“领导人民主峰会”、围绕一己私利在全世界划分“民主和非民主阵营”时， 科尔图诺夫表示，美国武断和带有政治偏见的做法不会有什么成效，因为“这个世界远比白宫描绘的非黑即白的画面更加丰富多彩”。

环球时报：您对中国国家主席此次俄罗斯之行有何期待？此访对中俄两国关系有何影响？

科尔图诺夫：这次访问对俄罗斯来说非常重要，尤其是这是习主席在中国的十四届全国人大一次会议上当选国家主席后的首次出国访问。在这次访问中，俄中双方可以讨论的议题范围很广，包括俄中经济关系、新兴世界的秩序、地区危机、西方制裁等等。这次访问也向国际社会发出一个信号，表明俄中伙伴关系一如既往的牢固。

俄中关系是一种新型的大国关系。这种关系的基础是充分尊重彼此的国家主权，同时在针对具体的问题时保持高度灵活。这一关系隐含的信息是“双方利益平衡”，而不是“权力平衡”。同时，俄中之间的新型大国关系也是全面的，它覆盖经济、政治、军事、社会、人文等各个方面。这种关系同时包含双边和多边形式，但不针对任何第三国。从全球的角度看,我认为，俄中相处的很多经验值得其他国家借鉴。

环球时报：您和其他俄罗斯人士怎么看中方日前发布的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件？中国在解决乌克兰危机中可以发挥什么样的作用？

科尔图诺夫：中国比其他许多国家都更适合在这场可谓是俄乌自相残杀的冲突中扮演调停者的角色。今年2月中国发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》这一和平文件后，莫斯科给予了极大关注。

我认为,现在的问题是乌克兰方面是否能考虑停火，以及西方是否会鼓励乌克兰方面在不设先决条件的情况下同莫斯科展开谈判。短期内我们可能还不会看到这一幕的发生。

环球时报：在应对各种国际事务的问题上，中俄两国处于一种什么样的关系？

科尔图诺夫：俄罗斯和中国不是军事联盟，两国可能在一些具体问题上也会有分歧，然而，在大多数重要问题上，莫斯科和北京是协调合作的关系。这一点可以从两国在联合国安理会会议上的投票情况中看出，也可以从两国面对西方单边制裁的态度上看出。我相信，两国的这种合作和协调也会扩展到很多大家共同关心的国际问题上。

环球时报：您认为俄美因乌克兰问题而爆发直接冲突的可能性有多大？

科尔图诺夫：很不幸，在这个问题上，我认为不能排除任何可能性，包括俄美爆发直接冲突的可能性。

环球时报：如果中美因台湾问题或其他问题而发生摩擦甚至冲突，您认为俄罗斯会采取什么立场？

科尔图诺夫：俄罗斯的立场非常明确，在台湾问题上坚定地站在中国一边。我确信，如果中美在东亚地区发生直接冲突，莫斯科一定会支持北京。但是，我们希望这样的冲突永远不会发生。

环球时报：美国正在张罗3月底举办的第二届“领导人民主峰会”。美国此举是意图编造和渲染“民主对抗威权”的虚假叙事。俄罗斯学者对这个所谓的“民主峰会”有什么看法？

科尔图诺夫：这不是美国第一次举办这样的活动——2021年12月9日至10日，美国就在线上举办过一次所谓的“民主峰会”。在我看来，把国际社会划分为“民主”和“专制”两个阵营既非常武断，也是带有政治偏见的，而且不会有什么成效。即使对美国的外交政策利益来说，它也带不来什么好处。要知道，这个世界远比白宫描绘的非黑即白的画面更加丰富多彩。

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