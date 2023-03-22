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期盼中俄两国务实合作再添新动力

2023年03月22日09:38 | 来源：光明日报
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　　近日来，中国国家主席习近平对俄罗斯进行国事访问成为在俄中资企业员工关注的焦点。他们在接受记者采访时纷纷表示，相信此次友谊之旅、合作之旅、和平之旅将为中俄关系发展、中俄经贸务实合作注入新动力。

　　20日凌晨起，由俄罗斯中国总商会制作、写有“热烈欢迎习近平主席访问俄罗斯”字样的数十个巨幅标语牌，高高竖立在机场高速公路和莫斯科主干道两旁。

　　俄罗斯中国总商会会长周立群说，中俄关系树立了新型大国关系的典范，受到国际社会高度肯定和普遍赞誉。近年来，中俄经贸合作经受住了百年变局叠加世纪疫情的影响，2022年双边贸易额超过1900亿美元，再创历史新高，显示出强大韧性和巨大合作潜力。作为从事中俄经贸合作近30年的中企负责人，他对祖国的日新月异感到无比自豪，对中俄两国经贸合作的广阔前景充满信心。周立群说，习近平主席访俄必将促进中俄友好关系发展、深化双方各领域务实合作，“在俄中资企业预祝中俄双边合作再结硕果”。

　　中国石化俄罗斯中亚代表处总代表王骏表示，得知习近平主席即将访俄，感到无比振奋。习近平主席在致第四届中俄能源商务论坛的贺信中指出，中俄能源合作是两国务实合作的重要基石，也是维护全球能源安全的积极力量。王骏说，中国石化将积极落实两国元首重要共识，在更大范围、更深层次、更广领域扩大中俄能源合作。

　　中国交建俄罗斯分公司总经理马金良认为，在中俄元首引领下，中俄友好为在俄中资企业提供了发展机遇。他说，中国交建一定牢记初心使命，发挥央企排头兵、先锋队作用，将“一带一路”建设成果实实在在惠及当地社会和民众，为中俄两国基础设施建设和互联互通作出更大贡献。

　　中国贸促会驻俄罗斯代表处首席代表高琪表示，习近平主席访俄将为中俄关系未来发展擘画新蓝图，为中俄经贸合作注入新动能，“我们将把习近平主席的殷切期望转化为推动对俄贸促工作高质量发展的强大动力，为推动中俄经贸高质量发展作出贡献”。

　　（本报莫斯科3月20日电 本报驻莫斯科记者 韩显阳）

(责编：燕勐、徐祥丽)

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