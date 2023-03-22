2023年3月15日，中共中央总书记、国家主席习近平在北京出席中国共产党与世界政党高层对话会并发表主旨讲话，首次提出全球文明倡议，赢得与会各国政党领导人高度赞同，引发国际社会广泛关注。

全球文明倡议的主要内容是“四个共同倡导”，即“共同倡导尊重世界文明多样性、共同倡导弘扬全人类共同价值、共同倡导重视文明传承和创新、共同倡导加强国际人文交流合作”。

建设人类命运共同体，就要促进和而不同、兼收并蓄的文明交流。世界的美丽在于不同的古老文明源流及其所带来的文明多样性。人类命运共同体的建设，是为了保存多样的文明形态，使得每种文明的民众都能享受到自身文明蓬勃发展的成果。而人类命运共同体的最终形成，亦将体现在人类文明的交融发展中。

文明多样性是世界的客观存在，但决不应当成为冲突的根源。所有文明都是平等的，没有高低优劣之分。文明之间的平等体现在相互尊重而非相互排斥、相互交流而非相互取代，体现于多样性的共存。每一种文明都不应当成为其他文明的安全威胁，每一种文明也都不应当从本质上将其他文明视为安全威胁。文明之间应当相互交流，消弭误解、遏制冲突。文明之间应当积极借鉴，将彼此的智慧、经验、教训赋予新的积极意义。这样，文明之间就可望实现和谐共存，交融发展。

我们要既要注重尊重和保存不同文明的遗产和风格特征，又要在发展中与时俱进，创造性地发展现有文明。发展不应以牺牲文明传统为代价，文明传统的保存也不应当以牺牲发展前景为代价。文明传统需要不断与时俱进，获取属于这个时代的不竭的发展动力。由此，文明将既可以成为发展的动力之源，也将是发展的最终成果。

全人类共同价值是人类命运共同体的价值理念，既反映了世界文明的最新成果，也是中国向世界贡献出的智慧结晶。全人类共同价值反映的是不同个体、民族、国家之间的共性，不是某个地域特殊价值的人为提升，而是人类在认识和改造世界的过程中、在各民族文化交流和融合的过程中自然形成的。全人类共同价值体现了中国一贯主张的不论国家大小、国力强弱、发展先后，都要尊重彼此发展道路、核心利益和重大关切的理念，反映了在尊重文化多样性和发展阶段性的基础上，能够为全世界所接受、超越差异和冲突的人类共同利益，是国际社会的最大价值公约数。借助人类共同价值这一概念，中国就站在了全人类的道义制高点上。

从全球发展倡议到全球安全倡议，再到全球文明倡议，习近平总书记始终站在构建人类命运共同体的高度，为解决人类面临的共同问题深谋远虑，提供中国智慧、中国方案、中国力量，有力彰显出中国作为世界和平建设者、全球发展贡献者、国际秩序维护者和人类文明进步促进者的责任担当。

（作者系中国社会科学院世界经济与政治研究所习近平外交思想研究室主任 徐进）

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