一个成立仅两年的俱乐部，其U20队就能在巴西影响力最大的青年联赛中淘汰传统强队瓦斯科达伽马，U17队能在联赛中战胜劲旅帕尔梅拉斯、科林蒂安，U20、U17、U15队在巴西全国联赛中全部进入第二轮——这个叫作Ibrachina的足球俱乐部近来因为战绩出色，引起巴西足球界和媒体的广泛关注。

Ibrachina的全名是中巴社会文化研究中心，由华人托马斯·罗创办，其主要目的是促进两国社会文化交流。近年来，该中心举办了一系列文化交流活动，希望通过语言教学和艺术、文化活动来促进中巴两国的合作。

为何把业务拓展到了足球领域？托马斯·罗的弟弟、Ibrachina俱乐部主席恩里克·罗告诉记者：“足球是拉美地区最大众化的运动，我们将扶贫、文化交流与足球相结合，能够得到更广泛的关注和认可。”

Ibrachina投身足球最早是从社会项目起步，用足球帮助圣保罗的圣马特乌斯和埃利奥波利斯两个贫民社区的孩子。恩里克·罗认为，巴西很多足球运动员都是从贫民社区走出的，因此贫民社区中不乏足球天才，那些孩子缺的只是机会，因此文化中心想用足球学校的方式来帮助这些孩子。

新冠疫情期间，不少巴西足球俱乐部因为联赛暂停、商业比赛取消而出现资金困难的情况，青少年梯队是最先被裁员的。这时Ibrachina成立了自己的足球俱乐部，接收传统俱乐部中的梯队球员，让没有进入成年队的他们能够继续训练。

这批球员中有不少“好苗子”，去年巴西各级别联赛恢复后，他们帮助Ibrachina取得了良好战绩。有了好成绩，梯队球员长大后就更有可能进入强队，今年初就有不少人转会到弗拉门戈、帕尔梅拉斯等巴西豪门。目前Ibrachina俱乐部U17队伍的守门员古斯塔沃入选了该年龄段的巴西国家队，另外还有两名从该俱乐部走出来的球员入选U20国家队。

同时，Ibrachina已经通过友谊赛等形式开展中巴间的足球交流。去年8月“中国移民日”活动期间，Ibrachina俱乐部就与巴西中资企业协会联合举办“中巴足球友谊赛”，在巴中企的员工们与巴西球员同场竞技，增进了解。

如今，各方面国际交流基本恢复常态，恩里克·罗也开始重新联络中国俱乐部，希望展开更多足球交流。他说：“未来我们打算与国内俱乐部合作，将球员带到巴西进行比赛和训练。我们俱乐部的巴西球员也可以到中国去交流，让新一代巴西人不仅了解中国足球，更了解中国文化。”

（据新华社电 记者赵焱、陈昊佺）

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