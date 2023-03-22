本报记者 严 冰

首趟列车自贝尔格莱德中心站准备出发。

资料图片

乘客在列车上。

资料图片

建成开通的泽蒙站。

资料图片

列车奔驰在匈塞铁路萨瓦河铁路桥上。

资料图片

3月19日，中国与中东欧国家共建“一带一路”重点项目、匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段（贝尔格莱德至诺维萨德）安全有序运营满一周年，累计发送旅客293万人次，极大便利了沿线民众出行，成为中塞两国铁路国际合作旗舰项目。

中国铁路国际有限公司有关负责人介绍，匈塞铁路北起匈牙利首都布达佩斯，南至塞尔维亚首都贝尔格莱德，线路全长341.7公里。2022年3月19日开通运营的匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段，线路全长约80公里，最高运行时速200公里，由贝旧段（贝尔格莱德至旧帕佐瓦）、旧诺段（旧帕佐瓦至诺维萨德）2个区段组成。中国国家铁路集团有限公司所属的中国铁路国际有限公司牵头，联合中国交通建设股份有限公司组建中方联营体，以工程总承包模式建设贝旧段，分包承建旧诺段通信信号工程。

匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段安全有序运营一周年，促进了当地经济社会发展，对巩固深化中塞传统友谊、加强两国发展战略对接，具有十分重要意义。下一步，中国铁路国际有限公司将全力推进匈塞铁路塞尔维亚境内诺维萨德至苏博蒂察至边境段建设，力争早日建成投用，着力将全线打造成高质量共建“一带一路”的窗口、标杆和典范，为促进中国与中东欧国家深化合作作出新贡献。

“改变如此之大”

2023年初春，巴尔干半岛万物萌动。清晨的诺维萨德，穿城而过的蓝色多瑙河缓缓流淌，闻名欧洲、高耸于河岸山岗上的彼德罗瓦拉丁要塞静谧肃穆，而诺维萨德的新地标建筑——诺维萨德火车站已然热闹起来。

诺维萨德是塞尔维亚第二大城市，历史悠久、文化多样，被称为“塞尔维亚的雅典”。2022年3月19日，改造后的诺维萨德站与匈塞铁路贝诺段一并通车，给这座古老城市增添新的生机和活力。

“坐火车既快速又省钱，还不用担心堵车！”2月15日，在贝尔格莱德开往诺维萨德的列车上，经常往返两地的伊万高兴地说，以前他开汽车来回一趟，油费、过路费等要花去20欧元，乘坐匈塞铁路高铁列车，不仅节省时间，而且来回车票只需要8欧元。

同一趟列车上，塞尔维亚NOVOSTI报记者尤万卡表示，匈塞铁路贝诺段通车后，贝尔格莱德至诺维萨德的列车运行时间由原来的90分钟以上压缩至30分钟左右，时空距离大大拉近，逐渐改变了当地人的生活方式。

匈塞铁路贝诺段开行的列车速度快、班次多，从早上5点半一直延续到晚上10点半，很多人因此过上了在一座城市居住、去另外一座城市工作或学习的“双城生活”。一年来，匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段日均开行旅客列车50多列、发送旅客超8200人次，最高日发送旅客14400人次，累计发送旅客293万人次。

“近期，我们的高铁上还有不少中国游客呢！”28岁的亚历山大是诺维萨德市一名导游，经常带团旅游的她明显感觉到，匈塞铁路贝诺段通车后当地的游客多了起来。据她介绍，以前从贝尔格莱德到诺维萨德需要乘出租车或慢火车，兜兜转转，让不少游客打消了出游念头。现在半个小时的路程，更多人愿意到诺维萨德这座历史文化名城走一走、看一看。

一年来，匈塞铁路贝诺段社会效益持续凸显，激活沿线经济，畅通文化交流，成为塞尔维亚现代化基础设施的一张亮丽名片，赢得广泛赞誉和高度评价。

匈塞铁路历史悠久，建成已超百年，线路设备严重老化，平均运行时速只有约40公里。从时速40公里到时速200公里，贝诺段成功改造并安全运营，让塞尔维亚跨入高铁国家行列，当地百姓纷纷感叹中国铁路建造技术之高，惊呼“改变如此之大”。

塞尔维亚总统武契奇感慨，塞尔维亚从此拥有第一段高速铁路，高速铁路代表着塞尔维亚的未来，塞尔维亚将拥有最现代化的铁路网。2022年10月，塞尔维亚总理布尔纳比奇在新政府组建施政报告中，更是将匈塞铁路贝诺段称为上届政府最伟大的成果之一。基于贝诺段所取得的良好社会和经济效应，塞尔维亚政府规划在未来10年内开展大规模铁路建设，促进整个国家铁路运输快速发展。

“中国方案，很好”

2022年11月，国际知名认证机构里卡多（荷兰）评估机构为匈塞铁路颁发了贝诺段轨旁通信信号列控子系统、基础设施子系统和能源子系统TSI符合性认证证书，标志着匈塞铁路贝诺段全部项目通过TSI认证。

“中国方案，很好！”认证人员菲利普竖起大拇指说。

TSI是欧盟铁路互联互通技术规范的简称，是欧盟关于铁路产品的技术法规。通过TSI认证，标志着中国铁路关键产品设备及系统解决方案赢得欧洲技术标准认可。

“作为匈塞铁路建设者，要肩负起推动中国方案、中国产品、中国设备更好走出去的重大责任和使命。”匈塞铁路塞尔维亚段联营体项目部宋伟说，他们克服认证条款繁多、过程复杂、人才储备不足等困难，抽调各参建单位技术骨干成立认证专项攻关组，聘请欧盟铁路认证专家和认证咨询机构开展认证技术培训指导，认真做好认证机构提出问题答复工作，按计划推动验证阶段各类认证遗留问题处置，促进中国铁路关键产品设备一次次获得欧洲市场“通行证”。

匈塞铁路贝诺段开通运营，是中国全自主化的列控系统装备和技术第一次在欧洲大陆应用，符合欧洲ETCS-L2列控系统标准，通过了欧盟TSI互联互通认证和欧洲专业独立第三方动态测试，具有非常重要的意义。

面对超2000项符合性认证需求，中方团队逐一分析、一一回复，顺利通过认证机构评估，取得71项认证证书。不只如此，接触网悬挂系统、牵引变压器、开关柜、综合自动化系统、无线闭塞中心、调度集中系统（CTC）、应答器、计算机联锁、电动转辙机、无线通信系统GSM-R设备等一大批中国技术和装备也得到批量应用。在匈塞铁路贝诺段，中国元素应用比例超过54%。

一年来，匈塞铁路贝诺段安全高效运营的实践充分证明，拥有“中国血统”的接触网、牵引变电、通信信号、列控系统等技术和装备，经受住了复杂运行环境的考验，已融入高效服务当地群众生产生活的日常，值得信赖，同时为中国铁路关键产品设备及系统解决方案拓展欧洲市场奠定了坚实基础。据介绍，在建的匈塞铁路诺维萨德至苏博蒂察边境段也将采用中国自主化的通信信号系统。

中国方案与欧洲标准有效融合，向世界展示了中国铁路智慧的海外适应性，为“‘一带一路’倡议源自中国，成果属于世界”再添生动例证。

中国建设者是“真正的朋友”

匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段开通运营后，中方先后安排30多名专业技术人员，对沿线车站运营维护人员进行了为期10个月的跟踪作业指导，协同做好应急处置和节假日运输保障工作。中方团队的高质量服务保障工作，有效提升了塞尔维亚铁路运营维护专业技能水平，保持了线路设备设施质量状态良好，经受住了复杂运行环境考验，确保了运输安全稳定。

农历兔年新春，与祖国相距万里的匈塞铁路塞尔维亚段联营体项目部驻地张灯结彩、喜气洋洋。除夕当天，食堂师傅专门多做了几道传统菜肴，犒赏建设者的“中国胃”。新春佳节，大家围坐一起。回首过往，一幕幕场景涌上心头。

“这几年，每个人都不容易。”匈塞铁路联营体项目部副总经理齐丰然刚过不惑之年，却已两鬓斑白。“除了严苛的TSI认证，物资匮乏也是一大难题。记得有段时间，塞尔维亚当地轨道精调垫板及挡块数量不足，短期内无法及时供货，我们紧急从国内采购，通过航空物流运输，甚至还安排赴塞人员随行李托运配件，真是想尽了各种办法。”

为保证匈塞铁路贝诺段顺利通车，齐丰然曾连续2个月盯在动态测试现场，最紧张的时候每天只能睡四五个小时。现在，齐丰然常常乘火车到匈塞铁路诺苏段工地检查，跟身边的塞尔维亚人聊起自己参与修建的贝诺段，自豪之情溢于言表。

“是啊，困难确实不少。比如，国内有些经验在这里不奏效，当地分包商没有时速200公里铁路的轨道施工经验，中塞参建各方在工作方式、思维模式、文化习俗、价值标准等方面存在较大差异……”匈塞铁路联营体项目部副总工程师段伟接过话茬，掰着手指细数他们闯过的一道道难关。“好在办法总比困难多，我们以行动传递诚意、用耐心打动人心，圆了塞尔维亚的高铁梦。”乐交朋友的段伟得到热情“回馈”，很多当地人为他解决施工难题出谋划策。

为了保证诺苏段工期节点，段伟今年再次选择留守工地，已连续在塞尔维亚度过了5个春节。“春节前夕，国铁集团党组领导视频连线匈塞铁路工点，温暖人心的问候给予我们莫大激励。遇到困难也不怕，因为我们有来自祖国的强大支持。推进匈塞铁路建设，我们很有信心！”段伟坚定地说。

在“一带一路”建设最前沿，在匈塞铁路施工第一线，涌现出了诸多像齐丰然、段伟一样胸怀拳拳爱国心、殷殷报国志的中国建设者。他们敢于担当、敬业奉献，他们恪尽职守、任劳任怨，他们的故事平凡朴实却令人动容。他们中，有的人坚守海外5年，因疫情和工作无法回家送离世的父亲最后一程；有的人勤奋好学、敢想敢干，短时间内成长为电力能源供应子系统TSI认证工作的青年骨干……

吃苦耐劳的“铁军”风采，令国外同行赞赏有加。塞尔维亚当地轨道交通施工企业ZGOP公司尼古拉说：“中国建设者真是了不起，是我们真正的朋友！”

“留给子孙后代的礼物”

2023年1月14日，恰逢塞尔维亚东正教新年第一天和中国农历小年，诺维萨德市郊斯帕诺维切沃K95+739跨线桥建设现场人来人往、机械轰鸣。桥墩上，中塞双语书写的“加快匈塞铁路建设，共筑中塞钢铁友谊”“严格管理，精心施工，建造优质工程”等大幅标语格外引人注目。

寒风中，塞尔维亚总统武契奇来到这处工点视察，向建设者送去节日祝福。“感谢中塞两国的建设者们尽一切努力加快项目建设，我为目前取得的成果感到骄傲，让我们共同努力，取得更多合作成果。”他表示，得益于中方提出的合作设想，匈塞铁路建设已成为塞尔维亚现代化建设的一部分，对推动塞北部地区发展、沿线旅游开发和招商引资至关重要。

匈塞铁路诺维萨德站，一头牵系已通车一年的匈塞铁路贝诺段，另一头连着正加紧建设的匈塞铁路塞尔维亚境内诺苏段和匈牙利段。

诺苏段全长108公里，11座车站以及桥梁涵洞、路基、通信信号系统、电力系统等均由中国企业承建，目前各项施工作业进展顺利。匈塞铁路匈牙利段正线全长约152公里。其中中方管段约75公里，目前设计总体进度完成约78%，现场施工进度约完成16%，中国信号专业主要产品均已完成欧盟铁路互联互通认证（Nobo）和匈牙利国家认证（Debo），通信、接触网专业及变压器等部分产品获得匈牙利国家铁路局（MAV）许可。

应塞尔维亚政府希望将匈塞铁路诺苏段由原定2025年底完工提前到2024年底的强烈要求和愿望，中国铁路国际有限公司组织中方联营体科学调整施组计划，积极响应塞方要求。“只要塞尔维亚政府文物部门加快推进23处文化遗迹考古、尽快完成剩余20%地块的移交并充分保证项目建设资金，诺苏段工期提前12个月是完全可以实现的。”去年12月，在与塞尔维亚总统武契奇会谈时，中国铁路国际有限公司党委书记、执行董事鞠国江表示。

按照新的工期和施组计划，中塞双方已经对人员上场安排、机械设备增加、施工措施应用等方面作出有效调整，全力推进匈塞铁路诺苏段建设。在诺维萨德车站，中国铁路建设者正在加紧施工：电力管线迁改作业已完成87.5%，站房A翼装修工程已完成80%，站房C翼装修工程已完成70%，站场工程已完成90%；K78铁铁立交桥桩基、地梁已全部完成，墩身完成70%。

春节期间，诺苏段建设“不打烊”，联营体项目部90%的人员在岗值守，1400多名中塞铁路建设者在87个工作面不间断施工。

和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢，既是“丝路精神”的核心内容，又是国与国之间相处的应有之道。不论是在贝诺段运营中，还是在诺苏段和匈牙利段建设中，越来越多的塞籍技术人员学到中国高铁建设“秘籍”。

匈塞铁路贝诺段通车后，旅客发送量增长迅速，对从未有高铁运营维护经验的塞方技术人员提出考验。中方团队继续在沿线车站调派专业技术人员，对塞铁的运营、维护、操作人员进行为期10个月的跟踪指导，协助处理了百余次应急情况，高效完成各类节假日的运输保障工作，确保了线路运营安全可靠。2022年9月，商务部还主办了“匈塞铁路建设与运营维护研修班”，分享中国关于铁路系统和铁路基础设施建设、维护的成功经验，9名塞方优秀学员取得培训证书。

匈塞铁路贝诺段的建成和安全运营，也为中国造就和培育了一批熟悉欧洲标准的优秀人才，给诺苏段快速推进创造了良好的外部环境。塞尔维亚政府希望就更多的塞尔维亚铁路项目加强合作，并要求塞交通部等相关部门全力协调解决诺苏段建设过程中遇到的资金、文物考古、征地迁改等问题。

正如塞尔维亚总统武契奇所说，匈塞铁路“对未来的发展意义深远，是留给子孙后代的礼物”。未来，这条铁路将把匈塞两国人民更加紧密地联系在一起，形成盘活中欧经贸往来的国际动脉。中国出口欧洲的商品可以从地中海第一大港比雷埃夫斯港直接深入欧洲腹地，铁路沿线国家对中国出口货物，运输也将更加畅通高效。

旭日东升，又一列火车从贝尔格莱德驶往诺维萨德，满载中塞钢铁般友谊故事，疾驰在明媚春光里，激扬起“一带一路”造福世界的动人音符……

(责编：刘洁妍、徐祥丽)