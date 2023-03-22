2023年1月23日，游客在“冰立方”冰上运动中心体验冰壶运动。

新华社记者 任 超摄

2022年1月，在吉林北大湖滑雪度假区，滑手正在挑选滑雪装备。

法国卢西诺集团供图

北京冬奥会期间，保障人员协助运动员在延庆国家高山滑雪中心进行索道测试。

奥地利多贝玛亚集团供图

天冰集团的制造工厂内，工作人员正在进行产品检验。

意大利天冰集团供图

2023年1月30日，游客在国家速滑馆内感受冰雪乐趣。

新华社记者 鞠焕宗摄

2022年，北京冬奥会和冬残奥会成功举办，开启了全球冰雪运动新时代，推进了中国冰雪产业快速发展。一年来，中国冰雪装备制造、旅游休闲、服务培训等发展强劲，“冷冰雪”成为“热经济”，引起国际业界的关注。越来越多外国冰雪企业把目光投向中国，或加快进入中国市场的步伐，或计划扩展中国业务，用实际行动对中国冰雪经济投下信任票。

奥地利索道运输方案提供商

“努力把高质量产品和服务带到中国”

本报记者 刘仲华

“中国幅员辽阔、山地广阔，滑雪和旅游市场前景广、潜力大、机遇多。北京冬奥会和冬残奥会后，中国冰雪经济将迎来进一步发展，我们对此深信不疑。”奥地利多贝玛亚集团三河多贝玛亚运送系统有限公司副总裁沃夫冈·多伊奇曼说。

作为世界有名的索道运输方案提供商，奥地利多贝玛亚集团成立于1892年，目前已在全球96个国家和地区架设1.5万余条索道。随着中国索道建设需求不断增加，多贝玛亚于1995年在华成立全资子公司三河多贝玛亚运送系统有限公司，专门负责中国地区的索道销售、项目建设、售后服务等业务，全面开启布局中国市场。

2018年4月，在奥地利总统和总理的共同见证下，多贝玛亚与北控集团签署合约，此后全程参与了延庆国家高山滑雪中心9条架空索道的建设和保障工作，为北京冬奥会和冬残奥会成功举办作出贡献。

索道系统是赛事场馆群的运输“大动脉”，承担着运动员、工作人员、场馆器材的运送，直接影响比赛的正常举行和服务保障工作效率。多伊奇曼介绍，按照中方伙伴要求，国家高山滑雪中心索道不仅保证了赛时的安全运营，还在提升乘坐舒适性方面下足功夫，所有吊厢内的座椅都配备了加热功能。“考虑到运动员比赛服相对单薄，这样一来可以避免在乘坐索道过程中身体热量流失，尽可能保持最佳竞技状态。”

2022年4月，在中国索道协会召开的冬奥索道服务保障总结大会上，三河多贝玛亚运送系统有限公司获得了“赛场索道优秀供应商”和“现场索道保障团队”荣誉奖牌。在多伊奇曼看来，这是对多贝玛亚设备和保障服务的最大的肯定与褒奖。“全球瞩目的北京冬奥会和冬残奥会成功举办，不仅为全世界奉献了一场场精彩赛事，也在中国点燃了空前的冰雪热情。”多伊奇曼自豪地说，北京冬奥会和冬残奥会为多贝玛亚在业内再次打响口碑，进一步提高了其在中国甚至全球的市场占有率。

“从参与冬奥会索道设备建造以来，我们与中国伙伴的合作一直没有间断。”多伊奇曼介绍，得益于后冬奥时代中国冰雪产业持续升温，多贝玛亚在吉林省通化万峰滑雪场新建造了4条索道设备。此外，他们近几年还分别与黄山东海、安徽天柱山、泰山中天门及江西三清山汾水等景区签署索道建设合同。在海南省呀诺达雨林文化旅游区建成的两条全新D-Line索道，是该款产品首次在中国投入使用。“中国旅游业和冰雪产业迎来了强劲复苏，随之而来的是更多市场机遇。我们将紧跟中国市场需求，提供更多优质产品。”多伊奇曼表示。

多伊奇曼2005年起在中国工作生活，他见证了中国近年来的高速发展。亲身参与北京冬奥会和冬残奥会，让他对中国经济社会有了更加深入的了解。“中国经济蓬勃发展，社会治安非常好，无论何时何地都让我能有很强的安全感。与此同时，中国张开双臂，积极欢迎外国企业和人员来华发展，这让我们对未来满怀憧憬，充满信心。”多伊奇曼表示，多贝玛亚将继续努力把高质量产品和服务带到中国，进一步开拓中国市场。

意大利全球造雪设备供应商

“我们对中国市场充满了期待”

本报记者 谢亚宏

走进新疆阿勒泰和那拉提地区的滑雪场，蓝天白云下，银装素裹间，身穿五颜六色滑雪服的游客们在雪道上驰骋，体验着冬日里的速度与激情。在北京冬奥会和冬残奥会成功举办后的首个滑雪季，意大利天冰集团亚洲区域销售经理迈克尔·迈尔开启了自己的中国行。“这里优良的滑雪条件和美丽的自然风光让人印象深刻，中国冰雪产业在这个冬季再添活力！”看着滑雪场里熙熙攘攘的人群，他难掩激动之情。

天冰集团是全球造雪设备行业领军企业，总部位于意大利北部城市博尔扎诺，从20世纪80年代开始生产造雪设备，目前相关产品占全球市场份额约60%。天冰从2012年开始布局中国市场，于2014年开设中国分公司，2017年在张家口投资建厂，随后又先后中标成为北京冬奥会和冬残奥会所有雪上项目场馆的造雪系统及设备供应商。

“一开始我们只向中国出口小型造雪设备，体量并不大。然而，中国经济的迅速增长和庞大市场潜力深深吸引着我们。”对于天冰在中国的发展历程，迈尔充满感慨，“我们对中国市场充满了期待，随着2015年北京成功申办冬奥会和冬残奥会，冰雪设施大量涌现，天冰也迎来了在中国市场快速发展的重要机遇。”

2022年北京冬奥会和冬残奥会上，作为主要造雪设备供应商，天冰为延庆国家高山滑雪中心、张家口云顶滑雪公园等雪上项目场馆提供了近400台造雪设备。山脊之上，轻薄的雪花由机器喷涌而出，为雪道铺上一层厚厚的“白毯”。迈尔从筹备阶段就与北京冬奥组委展开密切合作。对于赛事组织，他不吝赞美之词：“北京冬奥会是一届真正无与伦比的体育盛会，为运动员们出色发挥搭建了完美舞台。毫不夸张地说，这是我们参与历届冬奥会中最顺利的一届。”

迈尔注意到，中国提出并实现了“带动三亿人参与冰雪运动”的目标，居民冰雪运动参与率达24.56%，越来越多中国人开始了解并对冬季运动产生兴趣，这让迈尔对于天冰在中国的发展抱有坚定信心。他认为，除了众多冰雪爱好者外，中国正吸引越来越多的国际冰雪体育赛事“落户”，优秀运动员也在不断涌现，中国冰雪产业拥有广阔的发展空间和前景。

“还记得第一次访问中国，我就对这个东方国度一见钟情，别致的风光、美味的食物都让人流连忘返。”迈尔坦言，时隔3年再次到中国出差，见到新老朋友，见证中国新变化，真的感到很高兴。特别是了解到中国西部和南部地区冬季运动发展潜力，结合天冰造雪设备可以在零度以上作业的特点，他对天冰在中国的发展前景更加信心满满。

在结束对新疆的走访后，迈尔还计划前往四川开展调研。“中国是天冰最重要的市场之一。”他表示，如今中国各大滑雪场呈现一片热闹景象，在中国的同事们更是忙得不可开交，与各地的客户联络商讨设备购置与保养问题等。“我们看好中国市场，更对在中国的发展充满信心。”迈尔说，相信这个滑雪季结束后，天冰与中国企业的合作将迎来新高潮，他们将继续加大投入，进一步深耕中国市场。

法国冰雪运动装备生产商

“中国冰雪市场将催生更多创新产品”

本报记者 刘玲玲

“北京冬奥会和冬残奥会对于所有冰雪运动品牌而言，都是进入中国市场的绝佳契机。伴随着中国与日俱增的冰雪运动热潮，卢西诺在中国会迎来更大的发展。”法国著名雪上运动装备品牌卢西诺集团相关负责人西莫内·蓬皮利奥如是说。

卢西诺集团创立于1907年，拥有包括滑雪服、滑雪板、雪杖等装备在内的完整滑雪产品线，是全球最知名的滑雪装备生产商之一。蓬皮利奥介绍，卢西诺15年前便与中国结缘，开始在华销售滑雪设备产品。2019年，卢西诺先后在上海、北京正式开设专营门店，加快了进入中国市场的步伐。

“之所以决定加快在华业务布局，是因为我们明显感受到中国冰雪运动的迅速兴起。中国滑雪场数量增长之快、冰雪产业发展空间之大都让我们印象深刻。”蓬皮利奥坦言，随着北京冬奥会周期正式开启，几乎所有冰雪企业都在谈论中国市场。他表示，除在中国开设实体门店外，卢西诺还注重在各滑雪场进行产品展示，在各电商平台进行产品销售，取得了效益和影响力的双丰收。

蓬皮利奥说，北京冬奥会和冬残奥会为卢西诺进一步提升在中国市场的知名度打下了坚实基础。卢西诺不仅在赛场上作为主要比赛装备和服装支持品牌帮助运动选手们书写冰雪传奇，还在赛场外通过与中国专业协会及滑雪业界人士合作举办一系列丰富活动，向普通民众进一步推广冬季运动。“我们希望通过丰富互动与中国消费者建立更紧密联系，让更多滑雪爱好者了解并喜欢我们的产品。”他说。

在蓬皮利奥看来，北京冬奥会和冬残奥会的成功举办极大提升了人们对冰雪运动的热情，“我们看到，这场体育盛事留下大量宝贵遗产，为中国民众参与冰雪运动提供了绝佳条件，也为后奥运时代冰雪运动在中国的深度发展提供了重要保障。在即将结束的这个雪季里，北京延庆、张家口崇礼等地的滑雪场人山人海、分外热闹就是最好的印证。”如今，卢西诺在中国一些滑雪场设立了专门的雪场店和品牌体验中心，为雪友们提供雪具租赁服务。蓬皮利奥表示：“我们希望通过这种方式让人们进一步了解滑雪，并在安全、愉快的氛围中享受运动的乐趣。”

蓬皮利奥在中国工作生活已有4年，亲眼见证了中国冰雪产业的升级发展。“中国冰雪市场增长迅速，北京冬奥会和冬残奥会对于推动中国乃至全球冰雪产业的发展都具有积极意义。”蓬皮利奥认为，对于世界各国的冰雪品牌而言，中国无疑是一个充满无限机遇、生机勃勃的市场。“可以预见的是，中国冰雪市场活力、竞争力和专业度持续上升，将催生更多创新产品，甚至吸引越来越多外国游客来此体验冰雪的乐趣。”他坚定地说。

谈及未来，蓬皮利奥表示将继续乘着北京冬奥会和冬残奥会的东风，深耕中国市场，为中国消费者提供更多个性化服务与选择。“我们开始瞄准年轻人市场，通过灵活使用社交媒体与他们互动，介绍滑雪装备的同时也教授滑雪技巧，因为他们代表着中国冰雪市场的未来。”蓬皮利奥表示，中国冰雪市场拥有广阔的发展空间，这对卢西诺来说是一个重要机遇，“我们会继续努力，以更快发展对中国冰雪消费者形成新的吸引力。”

《 人民日报 》（ 2023年03月22日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)