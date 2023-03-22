当地时间3月21日下午，国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行会谈。普京在乔治大厅为习近平举行隆重欢迎仪式。这是两国元首紧紧握手，合影留念。新华社记者 谢环驰 摄

新华社莫斯科3月21日电（记者倪四义 范伟国）当地时间3月21日下午，国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行会谈。两国元首就中俄关系及共同关心的重大国际和地区问题进行了真挚友好、富有成果的会谈，达成许多新的重要共识。双方一致同意，本着睦邻友好、合作共赢原则推进各领域交往合作，深化新时代全面战略协作伙伴关系。

3月的莫斯科，天朗气清。习近平乘车抵达克里姆林宫时，克里姆林宫迎宾马队列队欢迎，克里姆林宫司令在下车处迎接。

当地时间3月21日下午，国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行会谈。普京在乔治大厅为习近平举行隆重欢迎仪式。这是在雄壮激昂的迎宾曲中，习近平和普京分别从乔治大厅两侧沿红地毯阔步走入大厅中央。新华社记者 谢环驰 摄

当地时间3月21日下午，国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行会谈。这是普京在乔治大厅为习近平举行隆重欢迎仪式。新华社记者 谢环驰 摄

当地时间3月21日下午，国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行会谈。普京在乔治大厅为习近平举行隆重欢迎仪式。这是两国元首紧紧握手，合影留念。新华社记者 申宏 摄

普京在乔治大厅为习近平举行隆重欢迎仪式。在雄壮激昂的迎宾曲中，习近平和普京分别从乔治大厅两侧沿红地毯阔步走入大厅中央。两国元首紧紧握手，合影留念。军乐团奏中俄两国国歌。

当地时间3月21日下午，国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行会谈。这是两国元首举行小范围会谈。新华社记者 鞠鹏 摄

当地时间3月21日下午，国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行会谈。这是两国元首举行大范围会谈。新华社记者 申宏 摄

两国元首先后举行小范围、大范围会谈。

习近平指出，中俄互为彼此最大邻国，同俄罗斯巩固和发展长期睦邻友好关系，符合历史逻辑，是中方的战略抉择，不会因一时一事而改变。自我10年前首次对俄进行国事访问以来，中俄双方相互尊重、相互信任、互利互惠，两国关系历久弥坚，呈现更加全面、更加务实、更具战略性的特点。此访期间，我们车队途经之处，很多俄罗斯民众自发挥手致意，让我深切感到中俄关系具有深厚民意基础。不管国际风云如何变幻，中方都将继续致力于推进中俄新时代全面战略协作伙伴关系。我此次对俄罗斯的国事访问是友谊之旅、合作之旅、和平之旅。中方愿同俄方一道，继往开来，丰富中俄新时代全面战略协作伙伴关系内涵，为两国人民创造更多福祉，为促进人类进步事业作出更大贡献。

习近平指出，当前，百年变局加速演进，国际力量对比深刻演变。作为联合国安理会常任理事国和世界主要大国，中俄责无旁贷，应该共同努力，引导和推动全球治理朝着符合国际社会期待的方向前进，推动构建人类命运共同体。双方要在涉及彼此核心利益问题上相互支持，共同抵制外部势力干涉内政。要加强在国际事务特别是联合国、上海合作组织、金砖国家合作机制等多边框架内的沟通协调，践行真正的多边主义，反对霸权主义和强权政治，促进全球疫后经济复苏，推动多极化趋势发展，推动全球治理体系变革完善。

两国元首听取了两国有关部门负责人关于各领域合作情况汇报。

习近平指出，在双方共同努力下，两国政治互信、利益交融、民心相通不断深化，经贸、投资、能源、人文、地方等领域合作持续推进，合作领域不断扩大，共识进一步加强。今年是中国全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，我们将加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面推进中国式现代化。中俄合作潜力和空间很大，具有战略性、可靠性、稳定性。双方要加强统筹协调，扩大能源、资源、机电产品等传统贸易，持续增强产业链供应链韧性，拓展信息技术、数字经济、农业、服务贸易等领域合作。要加大创新领域合作，畅通跨境物流运输。要夯实人文交流基础，推动友好省州、友城扩大交流，继续办好中俄体育交流年，为促进两国人员往来创造便利条件。

普京表示，俄方再次对习近平主席全票当选连任中国国家主席、中国新一届政府组成表示热烈祝贺。当前，俄中关系发展非常好，两国各领域合作取得长足进展，政府、立法机构以及各层级、各领域交流合作十分活跃，在新冠疫情等复杂外部环境下，俄中双边贸易实现逆势增长。希望双方充分发挥两国既有交流渠道作用，推动两国经贸、投资、能源、航天、跨境交通物流等领域务实合作取得新进展，体育、旅游、地方等人文交流达到新水平。俄方坚定支持中方在涉台、涉港、涉疆等问题上维护自身正当利益。祝贺中方成功推动沙特和伊朗北京对话取得历史性成果，这充分彰显了中国作为全球大国的重要地位和积极影响。俄方赞赏中方始终在国际事务中秉持客观公正立场，支持中方提出的全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议，愿同中方进一步密切国际协作。

两国元首认为，此访期间双方交流深入，内容丰富全面，为俄中新时代全面战略协作伙伴关系发展注入新动力。

两国元首责成两国相关部门按照两国元首达成的共识，加强沟通，密切配合，推动两国务实合作得到新的更大发展，助力两国各自发展振兴。

两国元首同意继续通过各种方式保持密切沟通，共同引领中俄关系行稳致远。

当地时间3月21日下午，国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行会谈。这是会谈后，两国元首共同签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》。新华社记者 谢环驰 摄

会谈后，两国元首共同签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》。

访问期间，双方还签署了农业、林业、基础科研、市场监管、媒体等领域多项双边合作文件。

当地时间3月21日下午，国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行会谈。这是会谈后，两国元首共同会见记者。新华社记者 申宏 摄

两国元首还共同会见了记者。

当晚，普京在克里姆林宫为习近平举行了隆重欢迎宴会。

蔡奇、王毅、秦刚，以及俄罗斯联邦政府领导人出席上述活动。

(责编：燕勐、徐祥丽)