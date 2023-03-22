新华社东京3月21日电 来自日本各地近5000名民众21日下午在东京举行集会，抗议东京电力公司（简称东电）福岛第一核电站核污染水排放入海计划，反对日本政府的核能政策等。

抗议人群手举“不要忘了福岛”“不要把放射性污染水排放入海”等标语聚集到东京代代木公园。集会结束后，现场民众还进行了抗议游行。

来自福岛县的佐藤和良是“不要再污染海洋！市民会议”组织的代表之一。他说，福岛县舆论调查显示，约7成受访者反对将核污染水排放入海。储存罐里的核污染水含有多种放射性物质，一旦开始排放，至少要持续排放30年。

佐藤和良还说，除了储存罐里的核污染水，现在反应堆厂房和涡轮机房中还有积水，这都是高放射性核污染水，肯定也会被排放，“我们绝对不能允许”。

饭塚淳和几名工作人员在集会现场征集签名。他们发起“不要排放放射性污染水全国署名”活动，要求东电撤回排海计划，停止散布“稀释后排放是安全的”这一弥天大谎，承担福岛第一核电站事故责任。

饭塚淳说，他们通过网络发起签名活动，人们从全国各地源源不断寄来信件，目前已收集到约1万份签名。这些签名材料将被直接送到东电总部。

福岛诊疗所建设委员会事务局长渡边馨说，政府为应对核污染水排放对海产品造成“风评被害”（即声誉受影响）准备了数百亿日元资金，但这不是什么“风评被害”，而是实际损害，因为排放的是放射性物质。

福岛诊疗所建设委员会资料显示，福岛核事故后截至2022年6月30日，包括小儿疑似甲状腺癌在内，福岛县已出现338例甲状腺癌相关病例，发病率是日本全国平均水平的几十倍。

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