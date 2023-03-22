当地时间3月21日下午，国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行会谈。这是会谈后，两国元首共同会见记者。新华社记者 申宏 摄

新华社莫斯科3月21日电（记者韩墨 赵冰）当地时间3月21日，国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京会谈后共同会见记者。

习近平指出，这是我时隔3年多再次来到莫斯科，也是我连任中国国家主席后首次出访和对俄罗斯进行国事访问。10年来，我同普京总统建立了密切关系，保持战略沟通，推动两国战略协作取得丰硕成果。

刚才，我同普京总统举行了坦诚友好、富有成果的会谈，就双边关系以及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见，达成许多新的重要共识。我们签署并发表《中俄关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》、《关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》，对下阶段两国关系发展和各领域合作作出规划和部署。

习近平强调，我同普京总统一道回顾了10年来两国关系发展的成果，一致认为，两国关系远远超出双边范畴，对世界格局和人类前途命运至关重要。双方本着睦邻友好、合作共赢原则推进各领域交往合作。在新的历史条件下，双方将以宽广视野、长远眼光看待和把握中俄关系，为人类进步事业作出更大贡献。

习近平指出，去年以来，中俄全方位务实合作取得丰硕成果，基本盘稳、互补性强、韧性十足的特点持续显现。同10年前相比，中俄双边贸易额增长116%，不仅有效夯实了两国关系的物质基础，也为两国各自经济社会发展提供了重要助力。这一成绩来之不易。

我同普京总统达成共识，双方要加强统筹设计和顶层规划，扩大能源、资源、机电产品贸易，增强双方产业链供应链韧性，拓展信息技术、数字经济、农业、服务贸易等领域合作，推进传统贸易和新兴领域合作互为补充、同步发展，进一步畅通跨境物流运输。

我们一致认为，双方要继续夯实人文交流的基石。推动两国友好省州、友城扩大对口交流，办好中俄体育交流年，为促进两国人员往来创造便利条件。

双方指出，作为联合国安理会常任理事国，中俄两国将继续同国际社会一道，坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。加强在上海合作组织、金砖国家合作机制、二十国集团等国际多边框架内合作，践行真正的多边主义，促进疫后经济复苏，壮大构建多极世界格局、完善全球治理体系的建设性力量，在维护全球粮食安全、能源安全、产业链供应链稳定方面作出更多贡献，合力推动构建人类命运共同体。

习近平强调，上个月，中方发表了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件。在乌克兰危机问题上，中方一贯遵循联合国宪章宗旨和原则，秉持客观公正立场，积极劝和促谈，按照事情本身的是非曲直决定自身立场，始终坚定站在和平一边，站在对话一边，站在历史正确一边。

我期待继续通过各种方式同普京总统保持密切沟通，共同引领中俄关系行稳致远。

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