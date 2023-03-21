人民网莫斯科3月21日电 （记者荣翌）数据显示，2022年，俄罗斯学习汉语在校生人数达11.3万，创历史新高。近日，记者走进俄罗斯国立人文大学孔子学院的汉语课堂，现场感受俄罗斯“汉语热”。“你好，中国！”“中国和俄罗斯是好朋友！”面对镜头，孔院学生们热情地用汉语打招呼，让记者倍感亲切。

俄罗斯国立人文大学孔子学院是莫斯科第一家孔院。该院俄方院长塔拉斯·伊甫琴科从事汉语研究和教学，十几年如一日。一幅幅国画和书法作品，一张张中俄学生共度传统佳节的照片，一本本两国专家合作编写的汉语教材……穿过走廊，处处透着中国元素。

“这是包饺子，这是我们的茶艺课，这是孩子们画的国画，这是太极拳表演……”伊甫琴科对着墙上照片和作品，向记者介绍孔院活动。“很多人都认为孔院主要是教授汉语课程，我觉得不限于此。语言是沟通的桥梁，但我们希望更系统地展现中国文化面貌，让学生多方面体验中国文化。”除了上课，伊甫琴科还组织学生们学习书法和国画、共度新春佳节、聆听儒学讲座，让学生全方位感知中国文化。“也许这些画和书法达不到专业水平，但学生们有这个意愿去了解中国文化，这非常可贵。”伊甫琴科指着一幅书法作品说，“这几个字就饱含了中国智慧，所以不仅是学习技法，更是在感受中国古典文化精神内涵。”

通过视频“云游”北京胡同，俄罗斯青年分享俄罗斯文学童话故事，中国学生介绍手机支付、中国电影，中俄专家学者讲述中国脱贫攻坚的非凡历程、解读人类命运共同体理念……该院“汉语线上体验营”活动留下了许多精彩瞬间。“汉语体验营”是该院的传统活动。每年夏天，报名体验营的俄罗斯学生飞往中国，参加为期两周的文化交流，学习商务汉语课程，和中国学生交朋友，体验美食烹饪、传统手工艺等项目。疫情期间，学院将体验营搬到线上，开设6期专题讲座，组织中俄青年交流会，“云端”交流有声有色。

“近年来，俄罗斯民众学习汉语的热情十分高涨。”据该院中方院长张瑞介绍，2022年，该院共开设71个教学班，学员人数750人，比2021年增长了34%，尤其是零起点学员人数较去年增长了130%，创下了该院招生人数新纪录。

这几天，张瑞和伊甫琴科正在为下个月即将举办的“汉语桥”莫斯科赛区比赛奔忙。张瑞告诉记者，该院今年将承办“汉语桥”中文比赛莫斯科赛区选拔赛，她和伊甫琴科以往每年都担任比赛评委。为了更好推广汉语教学，他们还开展汉语本土教师和高端口译人才培训，参与汉语教学课程设计。

随着中国优化调整防疫政策，两国人员往来和人文交流蓄势待发。“学生们都盼着今年暑假能去中国参加夏令营！”张瑞说。

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