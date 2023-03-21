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美报告：美边境危机将让纽约纳税人今年损失近100亿美元

2023年03月21日09:22 | 来源：海外网
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　　海外网3月21日电 据美国《纽约邮报》3月20日报道，美国一份最新报告显示，联邦政府“漏洞百出”的边境政策，将使纽约纳税人在2023年损失近100亿美元。

　　美国移民改革保守党联盟3月发布的报告显示，纽约人将为各种联邦、州和地方政府计划支付99亿美元，这笔钱会用来为超过100万非法移民和寻求庇护的移民提供服务。其中，纳税人将支付46.5亿美元的移民教育费用，35亿美元用于包括食品援助计划在内的医疗保健和福利支出，还有17.5亿美元将花在与移民相关的执法部门身上。报告还估计，边境危机每年将使美国纳税人损失超过1500亿美元，这一数字相比2017年研究开始时增加了30％。

　　纽约众议员安东尼·埃斯波西托批评称，在联邦政府糟糕的边境政策下，数不清的非法移民正进入美国，“美国人正在承受这一切带来的后果。”得克萨斯州共和党众议员奇普·罗伊也表示，报告显示了美国政府的边境政策是多么荒谬，“美国公民和合法移民正在为此买单。”（海外网 张霓）

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

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