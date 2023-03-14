国际在线报道（记者 史赫奕）：3月13日，2023年全国两会圆满落下帷幕。值此全面贯彻落实党的二十大精神开局之年、国家机构和全国政协换届之年，两会持续吸引全球目光。巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯（Ronnie Lins）在接受国际在线专访时表示，两会向世界充分展示中国，将为世界其他国家的发展提供富有价值的参考。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯

林斯告诉记者，他认为今年两会向世界展示了中国如何规划未来一年的发展方向与路径，对世界上其他国家而言，拥有像中国一样全面、高效的国家治理体系十分重要。“中国是世界经济的引擎，世界经济发展同中国经济发展直接挂钩，”林斯强调，因此两会期间的各项政策信号都将受到全球高度关注。他还指出，近年来中国在国家治理方面取得的突出成绩证明了中国方案的高效性，将为世界其他国家的发展提供富有价值的参考。

林斯赞赏道，在过去的五年中，国际形势风云变幻，但在中国共产党和中国国家主席习近平的领导下，中国始终坚持以人民为中心的发展思想，取得了显著的成就。

林斯向记者列举了他印象最为深刻的几点：面对新冠肺炎疫情的严峻挑战，习近平主席带领中国人民以快速有效的方式抗击疫情，为减轻疫情在世界范围内造成的消极影响做出巨大贡献，中国经济也在后疫情时代率先开始复苏；在复杂的全球经济形势下，中国历史性地解决了绝对贫困问题，“这令人钦佩，将永载史册”；中国创新水平显著提高，高质量发展取得成效；中国积极采取一系列政策措施改善生态环境，为推动构建人类命运共同体做出杰出贡献……

在访谈中，林斯特别提到两会热词“中国式现代化”。他认为，中国式现代化理念与西方现代化截然不同，中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化，而且这种共同富裕意味着人民群众物质生活和精神生活的全面发展。

来自巴西的林斯最后谈到了巴中关系，他表示，无论是从双边关系还是全球发展的角度来看，巴西都将继续成为中国的重要合作伙伴。林斯指出，两国在当前重大全球性问题上有充分空间开展合作。例如，在冲突国家间斡旋以寻求和平、共同改善全球生态环境、通过经贸合作助力全球经济加速恢复等。林斯称，据消息人士透露，巴西总统卢拉近期计划访华，届时巴中双方有望在多领域达成合作，这将对未来几年两国关系发展至关重要。