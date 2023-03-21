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日本民众集会反对日本强化武器交易（环球掠影）

2023年03月21日08:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　日前，民众在日本千叶县幕张会展中心门前抗议。
　　新华社记者 张笑宇摄

　　日本2023防务与安全设备国际博览会日前在日本千叶县幕张会展中心开幕。300多名民众聚集在会展中心门前，强烈抗议日本强化武器交易的行径。

　　这是日本第二次举行该展会，首次举办是2009年。展会上，来自65个国家的250个军事装备企业参展，较2019年增加约100家企业。

　　当日，300多名民众聚集在会展中心门前，高喊“拒绝为战争准备”“拒绝死亡商人”“反对战争”等口号强烈抗议日本强化武器交易。抗议演讲之后，民众还集体倒地，以行为语言以示抗议。

　　日本自2014年废除“武器出口三原则”、通过了原则上解禁武器出口的“防卫装备转移三原则”后，日本武器出口势头开始加速。2022年年底通过的新版“安保三文件”，将日本未来五年的防卫费总额定为约43万亿日元（1日元约合0.0076美元）。高额的防卫费中包含了大量购买武器装备的费用，这也成为吸引大量海外展商的原因。

　　日本“停止大军扩行为”代表杉原浩司表示，“2027年后，日本防卫费将占GDP的2%，将成为世界第三大防卫费大国，而且还将拥有反击能力，这使得宪法形同虚设。日本现在积极参与并推广的这种武器交易展，是助长国家之间纷争的行径，这不仅违反了‘防卫装备转移三原则’，从根本上更是违反了宪法第9条。”

　　此次展会上，日本与英国、意大利联合研发的新一代战斗机的VR展厅高光亮相，参观者可以通过VR展厅体验新一代战机的驾驶与操作。日本千叶市议会议员中村公江在参观完展会后对记者表示：“一个标榜‘专守防卫’的国家，却在展示杀伤性武器‘地雷’，还积极与英、意联合研发新一代战斗机，这真的让人感到非常危险。”

　　（据新华社电  记者郭丹、李光正）

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

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