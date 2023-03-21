□ 高 乔

近日，美媒报道称，2022年全年，全美超过10.6万人死于阿片类药物过量，达有记录以来的最高水平。触目惊心的数字，直观展现了美国阿片类药物泛滥现状，更暴露了美国毒品“顽疾”的“新症状”。

阿片类药物是一类强效止痛药，包括吗啡、芬太尼、羟考酮等。这些药物在医疗领域中被广泛应用于缓解慢性疼痛、癌症疼痛和手术后疼痛等。其中，芬太尼由于价格低廉、生产相对容易，在美国已迅速发展为新型合成毒品，在美国非法毒品市场中甚至已取代海洛因。据美国缉毒局公布的数据，该局在2022年查获5060万颗含有芬太尼的假处方药和总重1万磅的芬太尼粉末，“超过3.79亿倍可能致命的剂量”。2021年，超过10.7万美国人死于吸毒过量，其中66%的死亡归因于滥用芬太尼等合成阿片类药物。芬太尼在10年前仅造成极小部分人身亡，如今却已成为“美国所面临最致命的毒品威胁”。由滥用阿片类药物引发的精神问题、劳动能力下降、辍学失业、代际贫困、社会歧视等问题，更让该问题演变成难以根治的“美国病”。

更令人担忧的是，青少年群体是美国吸毒过量死亡人数增长最快的年龄组。《华盛顿邮报》一项调查发现，非法芬太尼对美国青少年构成越来越大的威胁。《儿科》月刊杂志的一项研究结果显示，在2018年5岁及以下儿童因摄入有害物质而死亡的事件中，约有52%涉及阿片类药物摄入。泛滥的阿片类药物，正成为戕害“美国未来”的“黑色幽灵”。

阿片类药物泛滥，究竟谁是“幕后黑手”？美国政府的漠视纵容难辞其咎。美国食品药品监督管理局等相关政府部门非但没有采取行动解决阿片类药物滥用的问题，反而为这些药品大开“绿灯”。在美国遍布城市和乡村的药物零售超市，民众可以轻松从货架上购买到阿片类处方药物。近年来，美国俄亥俄州特兰伯尔县和莱克县就曾发生阿片类处方药物大量在药物零售超市售卖、造成数百名居民死亡的恶性事件。

长期以来，美国政府对毒品和药物滥用问题的处置方式令民众严重不满。正如美国智库曼哈顿政策研究所指出的：在美国政府发布的国家毒品管制战略中，几乎看不到政府在抗击这场最大公共卫生挑战之一时本应展现的重要作用，相反，政府放任毒品和药物滥用愈演愈烈。

由政客、企业、媒体等相关利益集团编织的利益网络，更让阿片类药物泛滥问题“病入膏肓”。为保持利润，美国大型医药企业投入大量资金，资助专家和协会兜售“阿片类药物无害”论，鼓动药店大力销售、激励医师滥开处方，使一些患者在不知情的情况下染上毒瘾并无法自拔。受利益集团的资助和游说影响，部分美国政客在人民生命安全和经济利益之间选择了后者。

当前，美国是全世界毒品和药物滥用问题最严重的国家，吸毒人数约占全球的12%，是其人口占全球比例的3倍。美国卫生与公众服务部前副部长高京柱早已警告：美国毒品和药物滥用是最具破坏性的公共卫生灾难之一。在缺乏有效管制的情况下，要想遏制毒品泛滥和药物滥用趋势，美国亟需“刮骨疗毒”。

(责编：刘洁妍、徐祥丽)