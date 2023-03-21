新华社北京3月20日电 题：认清美国民主的真实面目

新华社评论员

外交部网站20日发布《2022年美国民主情况》报告，通过列举大量事实和媒体专家看法，系统梳理和呈现过去一年美国民主的真实表现，揭示美国国内民主乱象及其在全世界兜售和强加民主所制造的混乱与灾难，让世人进一步认清美国民主的真实面目。

2022年，美国持续陷入民主失真、政治失能、社会失和的恶性循环。金钱政治、身份政治、社会撕裂、贫富分化等问题愈加严重。从政治暴力持续发展恶化、美国国会再度瘫痪，到两党内斗轮番升级、政治极化达到前所未有的严重状况；从金钱政治愈演愈烈、挤压公平与正义，到言论自由徒有其名，司法系统无视民意……事实证明，美国民主弊病已深入政治和社会肌理的方方面面，进一步折射出其背后的治理失灵和制度缺陷。正因如此，美国民众对美式民主日益失望。《华盛顿邮报》和马里兰大学联合调查显示，美国人对民主的自豪感急剧下降，从2002年的90%下降到2022年的54%。皮尤中心民调显示，65%的美国人认为美国民主制度需要重大改革，57%的受访者认为美国不再是民主典范。

尽管美国自身民主面临种种问题，但并未反躬自省，而是“内病外治”，仍继续在全球输出美式民主价值观，利用民主议题打压别国、谋取私利，加剧国际社会分裂和阵营对抗。随着政治极化加剧，美国对外政策越来越“走极端”，“政治过海”渐成常态，不仅给很多发展中国家带来危害，也对美国盟友构成威胁。为维护自身霸权，美国将“民主”概念私有化，打着民主旗号煽动分裂制造对抗，破坏以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。近年来，美国发起的单边制裁越来越多，长臂越伸越长，不顾国际法和国际关系基本准则，肆意损害别国利益，特别是发展中国家正当合法权益。美国固守冷战思维，大搞伪多边主义和集团政治，挑动分裂对立，制造集团对抗，其霸权霸道霸凌行径严重破坏真正多边主义的发展。美国政府炮制所谓“民主对抗威权”叙事，实质是打着民主旗号，将意识形态和价值观作为打压他国、推进地缘战略的工具。

是非自有曲直，公道自在人心。美方的做法无论是打着“道义”的花言巧语，还是操着利益的掩饰手段，都隐藏不住将民主政治化、工具化，推行集团政治、服务维护霸权目标的真实意图，都无法掩盖美国民主的真实面目。法国《世界报》将2022年称为“美国民主经历怀疑的一年”。瑞典智库“国际民主及选举协助研究所”把美国列入“退步的民主国家名单”。埃及“金字塔在线”则刊文称，所谓“自由民主”的意识形态已被武器化，被美国用来破坏他国的稳定，干涉他国内政，对他国政府进行去合法化。《南华早报》刊文称，美西方等所谓“民主国家”无情削弱国际规则基础，只在对自己有利时加以利用。各方的批评道出了人们的普遍共识：美国弊病缠身依然好为人师没有说服力，打着民主幌子损人利己、搞乱世界不得人心，应受到一致反对。

“名非天造，必从其实”。民主是全人类的共同价值，世界上不存在适用于一切国家的政治制度模式。一个国家是不是民主，如何更好地实现民主，应由这个国家的人民来评判，而不应由少数自以为是的国家来指手画脚。人类文明的花园丰富多彩，各国的民主也应百花齐放。当今世界需要的，不是以民主的名义制造分裂，推行事实上唯我独尊的单边主义，而是在《联合国宪章》宗旨和原则基础上加强团结合作，坚持真正的多边主义；不是打着民主的幌子干涉别国内政，而是弘扬真民主、摒弃伪民主。多一些相互尊重、交流互鉴，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，共同推动国际关系民主化，才能为人类进步事业发展注入正能量。

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