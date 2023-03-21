新华社联合国3月20日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵20日在安理会审议苏丹问题时发言，呼吁有关国家和国际金融机构立即、无条件恢复对苏丹的经济援助，敦促有关方面朝着解除对苏丹制裁的方向作出实际努力。

戴兵说，近一段时间，苏丹政治局势不断取得进展。中方对有关各方在此过程中展现的政治意愿和协商精神感到鼓舞，支持所有各方沿着“苏人主导、苏人所有”的政治进程，继续开展包容对话，不断扩大共识，找到符合苏丹国情的发展道路。

戴兵指出，与此同时，苏丹的经济和人道形势令人担忧。根据联合国评估，2023年，苏丹三分之一的人口需要人道援助，国际供资减少严重制约人道救援工作。中方呼吁有关国家和国际金融机构立即、无条件恢复对苏丹的经济援助。一些国家对援助附加政治条件，将援助同苏丹政治进程相挂钩，不仅是对苏丹主权的干涉，更是对苏丹人民生存权、发展权等基本人权的漠视。中方希望联合国苏丹过渡时期综合援助团加大力度调动国际援助，缓解苏丹民众面临的现实困难。

戴兵说，中方对安理会继续对苏丹达尔富尔地区施加制裁持保留意见，并在安理会本月通过苏丹制裁决议时详细阐明立场。中方反复强调，安理会维持对达尔富尔的制裁不仅缺乏政治和安全基础，反而限制了苏丹政府在当地维护稳定、保护平民、打击犯罪的努力。中方反对将制裁措施政治化、永久化，敦促有关方面正视苏丹形势改善的事实，倾听地区国家要求解除对苏丹制裁的呼声，停止利用制裁问题大搞政治操弄，朝着解除制裁的方向作出实际努力。

(责编：燕勐、徐祥丽)