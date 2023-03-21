美国已深陷民主失真、政治失能、社会失和的恶性循环。当今世界需要弘扬真民主、摒弃伪民主，支持各国发展适合本国国情的民主，共同推进国际关系民主化

据报道，美国政府正在张罗举办第二届“领导人民主峰会”。美国无视自身民主存在的种种问题和制度危机，却企图在国际上垄断民主定义，编造和兜售“民主对抗威权”的虚假叙事，动辄对其他国家说三道四、指手画脚。美国这种假民主之名行反民主之实的行径，掩盖不住其将民主政治化、工具化，推行集团政治、维护美国霸权的真实意图。

美国为自身塑造的所谓民主神话早已破灭。美国政治极化继续发酵，政治生态不断恶化，第118届国会众议长难产闹剧连演4天，最终历经15轮投票才勉强选出。美国最高法院也未能逃脱党争撕扯，取消对女性堕胎权宪法保护的判决，折射出保守派和自由派“两个美国”之间的巨大分歧。在政治献金问题上，美国出现了严重的“通货膨胀”。有关统计显示，2022年美国中期选举两党耗资超过167亿美元，创下历史新高，超过全球70多个国家2021年全年的国内生产总值。美国的言论自由徒有其名，只要是不利于美国政府和资本利益的言论，都会受到严格限制。美式民主的运行成本越来越高，治理效能却不断走低。美国历届国会成法数量呈递减趋势，从93至98届国会的4247项下降至111至116届国会的2081项。这些都说明，美国已深陷民主失真、政治失能、社会失和的恶性循环。

美国民主弊病深入政治和社会肌理的方方面面。然而，美国政客不仅拿不出革除陈年积弊的勇气和办法，反而继续搞妄自尊大那一套，固执地认为美国民主是全球样板，这只会让美式民主弊病更加积重难返。美国昆尼皮亚克大学民调显示，67%受访者认为美国民主制度有崩溃危险。布鲁金斯学会2022年发布报告指出，曾经引以为荣的美国民主制度面临系统性危机，正加速走向衰败。

美国打着民主的幌子搞霸权霸道霸凌，本身就是反民主的。本届美国政府固守冷战思维，挑动意识形态对立，拼凑“三边安全伙伴关系”“四边机制”“五眼联盟”等所谓价值观同盟，极力编造和兜售“民主对抗威权”的虚假叙事，都是为了服务其地缘战略目标。2021年，美国举办首届“领导人民主峰会”，公然以意识形态划线，人为将国际社会分成所谓“民主和不民主阵营”，招致国际社会广泛批评，最终惨淡收场。美国政府对国际社会的批评置若罔闻，执意举办第二届“领导人民主峰会”，是其对外政策被对抗性和冷战思维主导的必然反应。卡塔尔半岛电视台指出，在人们对美国民主制度的信任出现倒退之际，美国仍坚持举办民主峰会、充当全球民主领袖，引起普遍质疑。

美国对外输出美式民主和价值观的冲动高烧不退，甚至走火入魔，给世界带来的是动荡和混乱。美国打着民主的幌子维护美式霸权，彻底暴露美国奉行的是假民主、真霸权。不久前在华盛顿参加反战示威游行的美国前众议员丹尼斯·库西尼奇在演讲中指出，美国政府既没有能力弥合国家的分歧，也没有意愿利用外交手段和平结束冲突，它最大的才能在于制造虚假信息，在美国人民中煽动恐惧，并通过欺骗、“假旗行动”和挑衅在国外挑起仇恨，这些都是对民主的亵渎。

民主是全人类共同价值，不应被用作推进地缘战略的工具。当今世界需要弘扬真民主、摒弃伪民主，支持各国发展适合本国国情的民主，共同推进国际关系民主化。美国应尽早认识到，弊病缠身却好为人师没有说服力，打着民主幌子损人利己、搞乱世界，必然受到国际社会强烈反对。

《 人民日报 》（ 2023年03月21日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)