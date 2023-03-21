阿列克谢·阿列克萨欣

中国国家主席习近平来到莫斯科，对俄罗斯进行国事访问，让我和同事们、学生们都倍感振奋。我们期待习近平主席在访问中分享中国发展经验，进一步激发俄罗斯青年学习汉语和了解中国文化的热情。

2013年，习近平主席就任中国国家主席后首次出访就来到俄罗斯。3月23日，习近平主席在莫斯科国际关系学院发表了题为《顺应时代前进潮流 促进世界和平发展》的重要演讲。我至今还清晰记得那天的场景：学院会议厅座无虚席，连过道都站满了师生。大家都想现场感受中国领导人的风采和魅力。我担任习近平主席那场演讲的翻译，并见证人类命运共同体重要理念的提出。对此，我感到无比荣幸和自豪。

习近平主席重视中国传统文化，强调文化自信，他的思想从源远流长的中华文明和博大精深的传统文化中汲取营养与智慧。习近平主席那次演讲中的很多金句，至今仍深深印刻在我的脑海中。“要跟上时代前进步伐，就不能身体已进入21世纪，而脑袋还停留在过去”“我们希望世界变得更加美好，我们也有理由相信，世界会变得更加美好”……这些话语动人心弦，不仅蕴含了对当今国际形势的重要研判，具有高度的政治哲学意义，也体现了中文之美，令人回味。后来在课堂上，我常常将习近平主席的这篇演讲作为范文推介给学生。

光阴似箭，转眼10年。时间的推移，让我对那次珍贵经历有了更加深刻的体会。10年来，世界动荡与变革交织，机遇与挑战并存，共建“一带一路”、推动构建人类命运共同体所描绘的发展蓝图日益清晰，影响范围远远超出欧亚大陆，为人类和平与发展事业贡献了中国智慧、中国方案。

中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化，在夯实人民物质生活基础上，发展社会主义先进文化，增强人民精神力量，促进人的全面发展。俄中都是具有世界影响的大国，都渴望为两国人民创造更多福祉，人文交流是俄中人民友好交往的精神源泉。

自20世纪60年代以来，我曾多次访问中国。在中国学习和工作的经历，让我对中国和中国文化充满了深厚感情。平日里，我鼓励学生们背诵中国古诗词、练习书法，从多角度了解多元的中国文化。如今，虽然我已年逾古稀，但仍然坚持每周到学校开展汉语教学，撰写汉学研究论著等，希望以此为中国文化在俄罗斯的普及作出更多贡献。

10年前我就坚信，俄罗斯会掀起中文热，两国人文交流将不断深入。事实证明，习近平主席2013年在莫斯科国际关系学院的演讲极大推动了俄中两国人文交流合作，激发了更多俄罗斯青年学习中文、研究中国的热情。如今，越来越多的俄罗斯年轻人将会说中文作为求职技能，很多家长让孩子从小学习中文，我们对中文人才的需求也在不断扩大。

俄中两国友好事业的未来在青年。学习中国文化，传承俄中友谊，要从中小学生抓起。相信在两国元首战略引领下，俄罗斯会涌现新一轮“中国文化热”，续写两国友好合作新篇章。

（作者为俄中友好协会副主席、莫斯科国际关系学院教授，本报记者荣翌采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年03月21日 05 版）

(责编：赵欣悦、白宇)