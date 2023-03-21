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“中国式现代化对中国和世界都意义重大”

本报记者  荣  翌
2023年03月21日08:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　在习近平主席应邀对俄罗斯进行国事访问之际，中俄友好、和平与发展委员会专家理事会俄方主席尤里·塔夫罗夫斯基在接受本报记者采访时，表达了对习近平主席到访的热切期待。他说，2013年，习近平主席担任中国国家主席后第一次出访，首站就是俄罗斯。“今天，中国踏上全面建设社会主义现代化国家新征程，习近平主席再次当选国家主席后首次出访，又选择了俄罗斯。相信通过此次访问，双方能达成新的共识，促进更多领域开展务实合作。”

　　日前，在位于莫斯科的“今日俄罗斯”国际通讯社内，中俄两国专家通过视频连线，围绕“如何理解中国式现代化”话题展开讨论。“中国式现代化是中国送给全人类的礼物。”塔夫罗夫斯基如是说，并向记者介绍了他的新作——《中国奇迹：根基与果实》。

　　“近年来，包括俄罗斯在内的许多国家都对中国取得的发展成就表现出浓厚兴趣。”塔夫罗夫斯基表示，他把阅读和研究《习近平谈治国理政》作为理解现代中国的一种重要方式。习近平新时代中国特色社会主义思想是中国克服困难阻力、取得快速发展的重要原因。在实现长远目标过程中，中国共产党表现出的洞察力和勇气给他很大震撼和启发。

　　塔夫罗夫斯基以中国古代四大发明为例说，在5000多年漫长文明发展史中，中国人民创造了璀璨夺目的中华文明，为人类文明进步事业作出了重大贡献。如今，中国式现代化创造了人类文明新形态，为人类现代化事业提供了新的指南。他说：“中国式现代化是具有中国特色的发展道路，展现了中国发展模式的优势。更难能可贵的是，中国不将自己的价值观和模式强加于人。”

　　“中国式现代化对中国和世界都意义重大，为当下复杂动荡的国际局势和经济复苏疲软等全球性挑战提供了一剂良方。”塔夫罗夫斯基说：“在实现现代化的道路上，中国也曾遭遇阻力和困难，但中国共产党具有解决问题的强大能力。我们要研究中国现代化建设的经验，并有所借鉴。”

　　塔夫罗夫斯基对俄中关系的未来满怀信心：“相信在两国元首战略引领下，俄中新时代全面战略协作伙伴关系将在更高水平上不断前行。在经贸往来、互联互通、人文交流等方面，俄中将开辟更为广阔的合作空间。”

　　（本报莫斯科3月20日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年03月21日 02 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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