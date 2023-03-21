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“以竹代塑”，助力全球可持续发展

本报记者  王骁波  崔  琦
2023年03月21日08:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　日前，在北京国际竹藤组织总部，拉美和加勒比驻华使团与国际竹藤组织交流会举行。来自多米尼加、巴拿马、巴巴多斯、委内瑞拉、巴哈马等16个拉美和加勒比国家的20多位驻华使节出席活动，共同探讨如何更好地利用竹藤资源、促进经济社会可持续发展。

　　国际竹藤组织董事会联合主席江泽慧在致辞中指出，竹和藤是世界上最重要的两种非木质森林资源，特别是竹子，在改善生计、发展经济、保护环境、应对气候变化等方面发挥着重要作用。希望此次交流活动以竹为媒、聚焦拉美，分享中国竹产业发展经验，促进知识传播、推广最佳实践。

　　国际竹藤组织总干事穆秋姆表示，拉美地区的竹子种类约占全球1/3，有大量资源尚未得到充分开发利用。国际竹藤组织是促进南南合作的重要平台，现有50个成员国，其中大多数是发展中国家。

　　中国是世界上竹类资源最丰富的国家，也是最早开发和使用竹子的国家。近年来，在南南合作和共建“一带一路”框架下，中国竹产业发展的先进经验加快走进拉美和加勒比地区，帮助相关国家发展加工产业，惠及当地民生。

　　近年来，中国专门为厄瓜多尔组织了4期国际培训班，主题涉及竹子加工技术、竹产业可持续发展、竹产业增值等，共培训近200名高级官员和技术人员。厄瓜多尔驻华大使馆公使克里斯蒂安·曼切诺说：“中国提供的培训项目，帮助厄瓜多尔提升竹资源利用技术、促进竹产业可持续发展，成效显著。”

　　通过分享竹藤编织技艺等相关合作项目，中国帮助秘鲁等国农民利用竹子资源制作竹制家具出售，增加了收入，改善了生活。秘鲁驻华大使馆二秘伊万·特略表示，秘鲁与中国在竹藤产业发展方面的合作前景广阔，欢迎更多中国专家前往秘鲁开展竹藤种质资源研究，推动“以竹代塑”，促进秘鲁经济可持续发展。

　　去年11月，中国同国际竹藤组织在第二届世界竹藤大会上共同发起“以竹代塑”倡议，推动各国减少塑料污染，以应对气候变化，加快落实联合国2030年可持续发展议程。“以竹代塑”倡议是落实全球发展倡议的具体行动，受到众多发展中国家欢迎。巴巴多斯驻华大使哈伦·亨利指出，中国的竹藤产业非常成熟，实现了经济发展和环境保护的双赢，“拉美和加勒比国家应借鉴中国竹藤产业发展的成功经验，加强竹藤产业的研发与合作”。

　　“随着气候变化和环境问题日益严重，各国致力于实现可持续发展，在保护环境的同时提高人们的生活质量。”拉美和加勒比驻华使团团长、乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯表示，“以竹代塑”倡议为国际社会共同应对气候变化打开了机遇之窗，有助于推动全球实现可持续发展。希望拉美和加勒比国家继续加强同中国和国际竹藤组织的合作，积极推进竹藤产业发展，共同为子孙后代建设一个清洁美丽的家园。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月21日 02 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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