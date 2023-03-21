本报记者 隋 鑫 肖新新

“习近平主席在对俄罗斯进行国事访问之际，在《俄罗斯报》发表署名文章，对促进俄中关系不断向前发展意义重大。”《俄罗斯报》社长帕维尔·涅戈伊察在接受本报记者采访时表示，在当今国际形势加速演变的背景下，习近平主席的思想内涵深刻，对促进世界发展进步具有重要建设性作用。“围绕这篇署名文章的深远意义，《俄罗斯报》将进一步丰富完善关于发展俄中关系的有关新闻报道工作。”

“习近平主席的署名文章寄托了俄中两国人民对进一步深化双方关系的美好期许。”涅戈伊察表示，俄中两国世代友好，不仅体现在政治层面，更深入两国民众生活。在莫斯科他的住所附近，有“北京饭店”“中国购物中心”“中国文化中心”等众多具有中国特色的机构和设施。“这些都是俄中人民内心深处友谊的外在体现。两国人民间的深厚情谊为两国加强经济、贸易、投资等领域合作奠定坚实基础。”

涅戈伊察表示，俄中两国在文化、体育等人文领域的交流与合作快速发展，为双边关系持续深化发挥了重要作用。“在俄罗斯，青年一代学习中文的热情越来越高涨。随着中文在俄罗斯青年中逐渐普及，俄中两国在政治、文化、经济等领域的联系将更趋紧密。”

“俄中两国元首保持密切交往和沟通，对维护全球战略稳定具有重要意义。”涅戈伊察表示，近年来，习近平主席同普京总统保持密切工作联系，在双边和国际场合先后40次会晤。“这充分表明俄中两国政府和人民之间的关系坚定向前迈进，新时代俄中关系将实现更大发展。”

涅戈伊察说，正如习近平主席在署名文章中所指出的，人类生活在同一个地球村里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。“构建人类命运共同体理念具有深刻的全球意义，值得各国深入研究并践行。”

涅戈伊察表示，习近平主席在署名文章中强调，世界上不存在高人一等的国家，不存在放之四海而皆准的国家治理模式，不存在由某个国家说了算的国际秩序。这一重要论断发人深省，让世人看清，是谁真正希望和平，又是谁在挑起争端。

涅戈伊察表示，中国奉行独立自主的外交政策，坚持客观公正的立场。俄罗斯人民赞赏中国为促进乌克兰危机政治解决所作出的积极努力。

（本报莫斯科3月20日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月21日 02 版）

(责编：赵欣悦、白宇)