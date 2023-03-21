3月20日，在赴莫斯科对俄罗斯联邦进行国事访问之际，国家主席习近平在《俄罗斯报》和俄新社网站发表题为《踔厉前行，开启中俄友好合作、共同发展新篇章》的署名文章，在俄罗斯引发热烈反响。俄各界人士表示，习近平主席此次访问是一次友谊之旅、合作之旅、和平之旅，必将推动双方政治互信不断巩固，弘扬传统友谊，引领两国关系和各领域合作实现更大发展，更好造福两国和两国人民。

“俄中关系发展具有强大内生动力”

中俄两国互为最大邻国和全面战略协作伙伴，同为世界主要大国和联合国安理会常任理事国。两国都奉行独立自主的外交政策，都将中俄关系置于本国外交优先方向。10年来，双方各领域合作得到长足发展，阔步迈入新时代。习近平主席在署名文章中指出，两国关系在发展中愈加成熟、坚韧，不断焕发新的生机活力，树立起相互尊重、和平共处、合作共赢的新型大国关系典范。

“非常荣幸刊登习近平主席署名文章。文章一经刊发，在俄民众中引起极大关注，众多国际媒体也提出转载和合作请求。”《俄罗斯报》社长帕维尔·涅戈伊察表示，习近平主席署名文章高度评价两国关系取得的丰硕成果，令人深受鼓舞。相信俄中关系将继续保持健康稳定发展，为两国和世界长远发展作出更大贡献。

“习近平主席署名文章内涵非常丰富。我们细细研读后，产生强烈共鸣。”俄新社驻北京代表处前副主任、俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所“俄罗斯·中国·世界”中心首席研究员弗拉基米尔·彼得罗夫斯基表示，俄中关系成熟、坚韧，符合两国各自和共同利益。习近平主席此次访问，将推动俄中关系持续向前迈进，不断造福两国人民。

俄中友好协会副主席、俄罗斯亚太地区研究中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫表示，此次访问是习近平主席再次当选国家主席后的首次出访，具有重要意义。两国元首将就双边关系以及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见，这有助于推动世界发展进步。

俄罗斯政策研究中心研究员列昂尼德·楚卡诺夫对署名文章中提到的“两国都奉行独立自主的外交政策”印象深刻。他表示，无论国际形势如何变幻，俄中关系始终保持高水平运行。此次访问将促进俄中在国际事务中密切协调配合，维护两国各自核心利益。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫表示，习近平主席在署名文章中指出，中俄双方秉持世代友好、合作共赢理念，坚持不结盟、不对抗、不针对第三方，坚定支持彼此走符合本国国情的发展道路，支持彼此发展振兴。“当前，世界进入新的动荡变革期，作为联合国安理会常任理事国和重要大国，俄中关系和务实合作不断深化符合两国根本利益，俄中密切协作有助于共同应对全球性挑战。”

“俄中关系发展具有强大内生动力，两国元首保持密切工作联系，为两国关系和各领域合作擘画蓝图。”俄罗斯战略研究所高级专家伊韦塔·弗罗洛娃表示，习近平主席此次访问将推动双方政治互信不断巩固，促进俄中关系在更高水平上不断前进。

“更好促进两国实现合作共赢、共同发展”

在双方共同努力下，去年中俄双边贸易额突破1900亿美元，比10年前增长了116%，中国连续13年成为俄罗斯第一大贸易伙伴国。习近平主席在署名文章中指出，要推动投资经贸合作量质齐升，加强政策协调，为两国投资合作高质量发展创造有利条件。扩大双边贸易规模，打造更多利益契合点和合作增长点，形成传统贸易和新兴合作互为补充、同步发展格局。持续推进共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作，为双边和区域合作提供更多制度性安排。

俄罗斯联邦政府财政金融大学副教授格沃尔格·米尔佐扬表示，近年来，尽管面对多种挑战，俄中经贸合作逆势前行，展现巨大发展潜力，合作领域不断拓展。“习近平主席此访将进一步深化两国务实合作。”

俄罗斯亚洲工业企业家联盟主席维塔利·曼克维奇表示，在俄中双方共同努力下，两国贸易始终保持良好增长势头，去年再创历史新高。当前，中国正加快构建新发展格局，推动高质量发展。中国市场潜力大，将为包括俄罗斯在内各国提供广阔合作空间。“未来，随着俄中关系不断深化，双方将开拓更多新兴合作领域，寻找更多新的合作增长点，更好促进两国实现合作共赢、共同发展。”

“通过共建‘一带一路’，俄中之间的经贸等联系更趋紧密。”楚卡诺夫表示，俄中两国密切在联合国、上合组织、金砖国家、二十国集团等多边框架下的协调合作，继续积极践行真正的多边主义，促进两国共同发展。

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所中国文化研究中心研究员安娜·东琴科表示，在世界经济复苏艰难，单边主义、保护主义抬头的背景下，加强俄中合作更为重要。当前，两国在经贸、能源、高科技、基础设施等领域合作不断取得新成果，发展战略对接成效显著。俄中关系发展前景广阔，未来两国各领域务实合作将不断拓展。

“进一步推动双方加深了解、巩固传统友谊”

中俄两国都具有悠久的历史、灿烂的文化，人文交流对增进两国人民友谊具有不可替代的作用。习近平主席在署名文章中指出，要密切人文交流，办好中俄体育交流年。用好地方合作机制，推动两国友好省州、友城积极开展对口交往，鼓励双方人员往来，积极恢复两国旅游合作。开展好夏令营、联合办学等活动，不断增进两国民众特别是青少年相互了解和友谊。

“人文交流在俄中两国关系发展中始终发挥着重要作用。近年来，双方在媒体、体育、旅游、青年等领域合作亮点纷呈。”俄罗斯圣彼得堡国立大学孔子学院俄方院长德米特里·马亚茨基表示，目前，俄罗斯已开设19所孔子学院、4个孔子课堂，有力推动了两国文化融通。当前，俄中体育交流年活动正在开展，一系列活动有助于深化两国友好情谊。“相信习近平主席此次访问，将为新时代俄中关系发展和两国友好事业开辟更加广阔空间。”

“正如习近平主席所说，双方践行世代友好理念，传统友谊历久弥坚。”洛马诺夫表示，俄中人文交流成果丰硕，体育交流年等活动有序开展，使两国友好的民意基础更加坚实。双方持续拉紧人文交流纽带，为民心相通打下良好基础，将为促进俄中关系实现更大发展提供强劲动力。

俄罗斯莫斯科国际关系学院教授阿列克谢·阿列克萨欣表示，习近平主席提出全球文明倡议，为推动文明交流互鉴、促进人类文明进步注入强大正能量。俄中人文合作丰富多彩，有力促进两国交流互鉴、文化交融和民心相通。相信两国日益深入的文化交流合作，将为俄中关系行稳致远作出更多积极贡献。

“俄中人文交流与合作呈现积极发展趋势，进一步推动双方加深了解、巩固传统友谊。”东琴科表示，未来，俄中将继续发扬两国友好合作的光荣传统，使两国友谊更加稳固，为双方互利合作和发展振兴提供源源不断的动力。

（本报莫斯科3月20日电 记者于宏建、谢亚宏、肖新新、隋鑫、曲颂、荣翌）

《 人民日报 》（ 2023年03月21日 02 版）

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