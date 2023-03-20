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春秋航空举办夏秋季泰国全航线发布会

2023年03月20日17:03 | 来源：人民网-国际频道
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发布会现场的泰式舞蹈表演。人民网 冷江涛摄
发布会现场的泰式舞蹈表演。人民网 冷江涛摄

人民网曼谷3月20日电 （记者刘慧、实习生冷江涛）3月20日，春秋航空在泰国曼谷举办2023年夏秋季泰国全航线新闻发布会。

据介绍，本次换季后，春秋航空将新增曼谷—成都新航线，加密曼谷—揭阳，曼谷—宁波航线，至此春秋航空泰国飞往中国各地国际航线数量每周计划将达82班。

春秋航空计划于3月26日起复航的曼谷至中国成都的直飞往返航线，航班班期为“天天班”，采用的机型仍是春秋航空180座、186座的空客A320和240痤的空客A321系列飞机。目前中泰旅客均已可以通过春秋航空官方网站查询到3月下旬曼谷直飞成都航班机票。

春秋航空新闻发言人张武安表示，2023年1月，乙类乙管政策实施之后，泰国作为中国首批开放团队出境游的20个国家之一，迅速成为最受中国游客喜欢的出境游目的地国家。春秋航空率先恢复和开通了曼谷—广州、清迈—广州、清迈—上海、曼谷—南宁、曼谷—西安、曼谷—宁波、曼谷—南昌、曼谷—兰州、曼谷—揭阳多条泰国飞往中国的航线，加密了曼谷—上海、普吉—上海的航班，达到每周62个航班，平均客座率为95%。此次即将复航的曼谷直飞中国成都航线，将进一步满足往返两地旅客的出行需求，为曼谷及周边地区旅客赴中国织密高效的空中桥梁。接下来，春秋航空还计划加密曼谷—南宁等航线，并根据市场情况，恢复和开通更多中国—泰国的航线。

此前春秋航空已率先恢复和开通了普吉、清迈、曼谷三地至中国9个城市的多条航线。发布会上，中国驻曼谷旅游办事处主任阙小华介绍了春秋航空往返中泰航线的9座中国城市最新的旅游资源，邀请泰方人员前往中国旅游。

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(责编：苏缨翔、吴成良)

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